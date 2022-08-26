Отличился блогер: ВСУ разгромили базу боевиков "Пятнашки" по видео оккупантов, – СМИ

Российский пропагандист Павел Кукушкин своими подробными видео с базы помог журналистам найти ее расположение. Все координаты были переданы украинской армии, которая недавно уничтожила пункт дислокации врага.

21 августа Донецк проснулся от мощных взрывов в городе. Найти базу пророссийских боевиков "Пятнашки" был уничтожен благодаря работе украинских журналистов и деятельности российского блогера Павла Кукушкина. Об этом сообщается в сюжете Bihus.info.

Началась история с обнаружением базы боевиков "Пятнашек" с похорон так называемых волонтеров, погибших в Шахтерске в результате ударов по складу боеприпасов. Журналистом стало понятно, что это не просто волонтеры, а кто-то более важный так как на их похороны прибыл сам главарь "ДНР" Денис Пушилин.

[ + – ] В Шахтерске были уничтожены не волонтеры, а боевики "Пятнашек"

Роспропаганда утверждала, что они помогали мирным жителям, и попали под обстрел. Однако на самом деле они бойцы бригады "Пятнашки", которая была сформирована в 2014 году. Журналисты проанализировали аккаунты погибших и выживших "волонтеров". Благодаря их публикациям удалось найти базу. После чего журналисты передали все данные украинским разведчикам. Было договорено, что они не будут ничего публиковать об объекте, пока военную базу не уничтожат ВСУ.

И вот 21 августа база была уничтожена метким ударом украинских ракет. Удалось уничтожить не только базу, но и склады с боеприпасами.

Журналисты смогли установить местоположение благодаря множеству видео в одном из ангаров. Одна из подписей к видео говорит, что в "расположение "Пятнашек" прибыл хороший друг лидер байкеров "Ночные волки". Это стало одной из уловок, после которых авторы пересмотрели все видео из этого помещения. Оказалось, что там постоянно находилось много оружия. Даже на похоронах "волонтеров" на видео видны ящики с боекомплектом.

[ + – ] Склады с БК не убирали из здания вообще

Оказалось, что пункт дислокации находится на одном из производств. Российские оккупанты находились на территории рядом в одном из зданий. Это помог установить Павел Кукушкин. Он снял видео из расположения на один из "прилетов" по Макеевке. Уже по этому удалось понять, где же находится база пророссийских боевиков.

[ + – ] База находится на окраине Донецка, ее уничтожили ВСУ

Напомним, по данным ISW, власти РФ могли инсценировать обстрел "администрации" Пушилина в Донецке.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погибла российская военная корреспондентка Земфира Сулейманова. Она подорвалась на мине вместе со своим водителем.