Почнеться ланцюгова реакція: Подоляк розповів, що станеться зі світом, якщо РФ переможе у війні

За словами радника глави ВП, якщо РФ переможе, то зможе диктувати свої умови Європі. Вона може розпочати війну з Молдовою, Грузією, спробувати забрати Північний Казахстан. А інші диктатори почнуть брати приклад із Путіна.

Москва буде готова до переговорів із Києвом лише в той момент, коли ЗСУ вийдуть на адміністративні кордони України. Тоді можна буде підписати мирну угоду, про що розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

За його словами, Росія веде переговори мовою ультиматумів та висуває неприйнятні вимоги, а тому вести з нею діалог неможливо.

"План Путіна простий. Він хоче відновити Радянський Союз у тій чи іншій формі. Україна тут – його головний ворог", – сказав Подоляк.

За його словами, незалежність України суперечить світогляду Путіна. Що стосується закликів до переговорів від європейських лідерів, то, як сказав Подоляк, такі пропозиції висуваються з помилкових уявлень про РФ.

"Якщо дозволити Росії виграти війну, то вона зможе диктувати свої умови Європі. Це веде до просування Росії до Молдови, Грузії, Північного Казахстану або країн Балтії. Росія маніпулюватиме внутрішньою політикою Євросоюзу, провокуючи вкрай ліві і вкрай праві сили. У світі почнеться ланцюгова реакція, коли інші авторитарні держави зрозуміють, що вони можуть досягти своєї мети за допомогою агресивної війни", – зазначив Подоляк.

Однак, на його думку, війна таки закінчиться за столом переговорів. Однак для цього Росія має зазнати значних втрат на фронті. Тоді Москва перестане висувати ультиматуми, їй доведеться вислуховувати аргументи іншої сторони.

"Коли Україна дійде до кордонів, визначених у 1991 році, Росія буде готова сісти за стіл переговорів та підписати мирний договір", – переконаний Михайло Подоляк.

Більше того, поразка РФ допоможе і Білорусі, оскільки у країни з'явиться свобода вибору, шанс стати європейською демократією.

Нова стадія війни

На даний момент, як сказав Подоляк, війна з РФ перейшла на четверту стадію.

"Росія ввезла в Україну максимальну кількість техніки та людей. Вони ведуть артилерійську війну, яку хочуть продовжити до зими", – сказав він.

Також Подоляк заявив, що РФ намагається виснажити Європу дефіцитом енергоносіїв, щоб вона втомилася від допомоги нашій країні у цій війні.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ з'ясували, що Пушилін "зливав" Україні місця розташування складів російської армії. Джерела в українських спецслужбах підтвердили автентичність переданого журналістам листування ватажка бойовиків, але засумнівалися в тому, що його послуги справді потребували.

Ще нагадаємо, що Хакери виставили на продаж секретні документи про ракети НАТО. Європейська транснаціональна збройова компанія MBDA Missile Systems заявила про витік даних щодо її розробок.