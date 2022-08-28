"Прилітало вже не раз": ЗС РФ ударили ракетами по центру Харкова, – Терехов (відео)

У військовій адміністрації повідомляють про часткову руйнацію триповерхової будівлі.

Російські війська завдали двох ракетних ударів по Харкову. "Прильоти" зафіксували по центру міста. Про це повідомив мер Ігор Терехов у телеграмі.

За даними мера, ракети влучили в те саме місце, куди "вже прилітало не раз". Одна з адміністративних будівель зруйнована. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

У місцевих телеграм-каналах публікують відео зі звуками вибухів у Харкові. На кадрах видно сильний спалах унаслідок "прильоту". Також з'явилися перші кадри з місця події, за якими видно, що удар припав по центру міста.

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що ударом частково знищено триповерхову будівлю в центрі міста.

"Усі профільні служби працюють і фіксують черговий злочин окупантів, попередньо — влучення ракети, тип встановлюють правоохоронці", — заявив Синєгубов.

Нагадаємо, в ніч із 26 на 27 серпня російські війська також завдали удару по Харкову. Ракети потрапили в центр міста. Унаслідок постраждала школа й історична будівля в обласному центрі.

Також повідомлялося, мер Харкова звільнив чиновника з Департаменту із земельних ресурсів Сергія Колесника через його відпочинок у Ніцці під час війни.