Обстрел центра Харькова: появились кадры первых минут после удара войск РФ (фото, видео)

Под атаку российских сил, в частности, попал городской парк в Шевченковском районе — там погибла женщина.

В сети появились кадры первых минут после ударов, нанесенных российскими Вооруженными силами по центру Харькова утром 30 августа. На них запечатлены последствия атаки войск РФ по территории городского парка в Шевченковском районе. Видео опубликовали очевидцы в телеграм-каналах.

Так, на одном из видео показаны разрушения в парке "Саржин Яр", после удара на его территории поднялся столб дыма. В результате удара был разрушен общественный туалет, обломки от снарядов разбросало по территории на 50 метров вокруг. По данным журналистов, во время обстрела мирные жители набирали в парке питьевую воду и купались. При обстреле парка погибла женщина.

На других кадрах запечатлен район возле одной из центральных станций метро — на видео слышен громкий взрыв, люди, оказавшиеся в том месте во время удара, бегут в поисках убежища.

Тем временем пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в ходе атаки по центру города армия государства-агрессора применила советскую крупнокалиберную самоходную пушку 2С7 "Пион", способную выпускать 203-мм снаряды. Максимальная дальность стрельбы может достигать примерно 40 километров.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, по состоянию на 10:45 а результате обстрела города погибли 5 человек, ранения получили 7. В свою очередь руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в 10:49 сообщил о четверых погибших и девяти раненых. Прокуратура также говорит о четверых погибших — трое из них стали жертвами обстрела возле многоэтажки в центре.

В 14:14 издание "Суспільне" со ссылкой на местных жителей сообщило, что город попал под повторный обстрел. О последствиях новой атаки российских войск информации пока нет.

Напомним, вчера в Харьковской ОВА рассказали, что российские войска пытаются прорвать оборону украинской армии в регионе и стараются наступать на всех направлениях.

Также мы писали об ударе войск РФ по центру Харькова, который был нанесен 28 августа.