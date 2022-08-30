Обстріл центру Харкова: з'явилися кадри перших хвилин після удару військ РФ (фото, відео)

Під атаку російських сил зокрема потрапив міський парк у Шевченківському районі — там загинула жінка.

У мережі з'явилися кадри перших хвилин після ударів, завданих російськими Збройними силами по центру Харкова вранці 30 серпня. На них відображені наслідки атаки військ РФ по території міського парку в Шевченківському районі. Відео опублікували очевидці у телеграм-каналах.

Так, на одному з відео показано руйнування у парку "Саржин Яр", після удару на його території піднявся стовп диму. Унаслідок удару було зруйновано громадський туалет, уламки від снарядів розкидало територією на 50 метрів навколо. За даними журналістів, під час обстрілу мирні жителі набирали у парку питну воду та купалися. Під час обстрілу парку загинула жінка.

На інших кадрах зображено район біля однієї з центральних станцій метро — на відео чути гучний вибух, люди, які опинилися там під час удару, біжать у пошуках укриття.

Тим часом, прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що в процесі атаки по центру міста армія держави-агресора застосувала радянську великокаліберну самохідну гармату 2С7 "Піон", здатну випускати 203-мм снаряди. Максимальна дальність стрільби може досягати приблизно 40 кілометрів.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, станом на 10:45 а внаслідок обстрілу міста загинули 5 людей, поранення отримали 7. Зі свого боку керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов о 10:49 повідомив про чотирьох загиблих і дев'ятьох поранених. Прокуратура також говорить про чотирьох загиблих — троє з них стали жертвами обстрілу біля багатоповерхівки у центрі.

О 14:14 видання "Суспільне" з посиланням на місцевих жителів повідомило, що місто потрапило під повторний обстріл. Про наслідки нової атаки російських військ інформації поки що немає.

Нагадаємо, вчора у Харківській ОВА розповіли, що російські війська намагаються прорвати оборону української армії в регіоні та намагаються наступати на всіх напрямках.

Також ми писали про удар військ РФ по центру Харкова, який було завдано 28 серпня.