"Змінили тактику": ЗС РФ наступають на всіх напрямках у Харківській області, — Синєгубов

Запеклі бої тривають на північному, північно-східному та південно-східному напрямках регіону. Там, де росіянам виходить наступати, вони перекидають ще більше військ, щоб просунуться хоч десь.

Російські війська намагаються прорвати оборону української армії у Харківській області та намагаються наступати на всіх напрямках. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі виданню "Суспільне".

За його словами, запеклі бої тривають на північному, північно-східному та південно-східному напрямках Харківської області. Чиновник розповів, що ЗС РФ змінили тактику: там, де росіянам виходить наступати, вони перекидають ще більше військ, щоб просунуться хоч десь.

"Однак поки жодних успіхів на території Харківської області не має, постійно зазнає втрат і відходить на раніше зайняті свої позиції", — зазначив голова ОВА.

Крім того, Олег Синєгубов розповів, що російські війська продовжують тероризувати місцевих жителів, зокрема обстрілами Харкова за допомогою реактивних систем залпового вогню. Він зазначив, що це також є частиною тактики ЗС РФ.

"У них тактика така: вони виїжджають на місце, відстріляли, поїхали, а куди воно летить, для них це навіть не ціль, а просто як факт. Вони мають завдання — обстріляти місто, обстріляти цивільні райони, будинки протягом дня", — заявив він.

Нагадаємо, 28 серпня аналітики писали, що ЗСУ вдалося звільнити ще один населений пункт у Харківській області. Мабуть, село Бражівка на Слов'янському напрямі вже під контролем української армії.

Раніше, 27 серпня, Олег Синєгубов розповів, що підстав для евакуації з Харківської області немає, але план розробляється. Приводом для обов'язкової евакуації населення може стати ризик оточення міста російською армією.

Тим часом 29 серпня в Оперативному командуванні "Південь" заявили, що українська армія розпочала наступ на півдні України одразу в кількох напрямках. У відомстві зазначили, що будь-яка військова операція має відбуватися у тиші.

Американський телеканал CNN повідомляє, що ЗСУ "промацують" південь України перед масштабним контрнаступом. Американські чиновники вважають, що українська армія завдаватиме ударів по скупченню техніки та особового складу військ РФ перед настанням у регіоні.