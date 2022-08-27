Підстав для евакуації з Харківської області немає, але план розробляється, — Синєгубов

Приводом для обов'язкової евакуації населення може стати ризик оточення міста російською армією. Також на такі заходи влада піде за високої ймовірності того, що населений пункт перейде до зони активних бойових дій.

На сьогодні підстав для обов'язкової евакуації населення з Харкова та Харківської області немає, проте керівництво регіону розробляє такий план. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомив глава ОВА, місцева влада проводить планову підготовку відповідно до поточної воєнної ситуації. Він також підкреслив, що на план евакуації можуть уплинути складнощі з опалювальним сезоном в осінньо-зимовий період.

"Із огляду на стан нашої критичної інфраструктури, ми маємо передбачити можливу евакуацію з прилеглих до лінії зіткнення територій і міста Харкова. Це планові заходи, до яких ми маємо бути готові", — зокрема, сказав Синєгубов.

Приводом для обов'язкової евакуації населення може бути високий ризик оточення міста російською армією. На такі заходи влада піде і за високої ймовірності того, що той чи інший населений пункт регіону перейде в зону активних бойових дій.

"Наразі підстав для обов'язкової евакуації з Харківської області й Харкова немає", — резюмував регіональний політик.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що в Харківській, Миколаївській і Запорізькій областях слідом за Донбасом можуть провести обов'язкову евакуацію. При цьому вона наголосила, що не йдеться про вивезення цивільних із усіх територій регіонів.

Також ЗМІ повідомили, ніби влада столиці готує евакуацію населення з Києва. Однак голова Департаменту муніципальної безпеки міста Роман Ткачук пояснив, що це лише один із варіантів, можливий в умовах війни.