Оснований для эвакуации из Харьковской области нет, но план разрабатывается, – Синегубов

Поводом для обязательной эвакуации населения может стать риск окружения города российской армией. Также на такие меры власть пойдет при высокой вероятности того, что населенный пункт перейдет в зону активных боевых действий.

На сегодняшний день оснований для обязательной эвакуации населения из Харькова и Харьковской области нет, однако руководство региона разрабатывает такой план. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Как сообщил глава ОВА, местная власть проводит плановую подготовку в соответствии с текущей военной ситуацией. Он также подчеркнул, что на план по эвакуации могут повлиять сложности с отопительным сезоном в осенне-зимний период.

"Учитывая состояние нашей критической инфраструктуры, мы должны предусмотреть возможную эвакуацию из прилегающих к линии столкновения территорий и города Харькова. Это плановые мероприятия, к которым мы должны быть готовы", – в частности, сказал Синегубов.

Поводом для обязательной эвакуации населения может стать высокий риск окружения города российской армией. На такие меры власть пойдет и при высокой вероятности того, что тот или иной населенный пункт региона перейдет в зону активных боевых действий.

"Сейчас оснований для обязательной эвакуации из Харьковской области и Харькова нет", — резюмировал региональный политик.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях вслед за Донбассом могут провести обязательную эвакуацию. При этом она подчеркнула, что речь не идет о вывозе гражданских со всех территорий регионов.

Также СМИ сообщили, будто власти столицы готовят эвакуацию населения из Киева. Однако глава Департамента муниципальной безопасности города Роман Ткачук объяснил, что это лишь один из вариантов, возможный в условиях войны.