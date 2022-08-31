Обстріл Харкова з РСЗВ "Смерч": у двох районах лежать касетні снаряди (фото)

Жителям Новобаварського та Холодногірського районів потрібно бути обережними, там залишилися касети, що не розірвалися, від боєприпасів. Окрім артобстрілу, у напрямку Харкова вночі запустили 3 ракети, але долетіла лише одна.

Російські військові обстріляли Харків касетними боєприпасами, у двох районах міста залишилися снаряди, що не розірвалися. Про це написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

Міський голова попередив мешканців Новобаварського та Холодногірського районів Харкова про дотримання обережності.

"Після вчорашнього обстрілу міста там багато касет, що не розірвалися, від боєприпасів. Не наближайтеся до незнайомих предметів", — підкреслив він.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, ворожа армія обстріляла Новобаварський район Харкова близько 23:00 із РСЗВ "Смерч". Пошкоджено дорожнє покриття, вибито скло в будинках. За попередньою інформацією, жертв немає.

Близько півночі з Бєлгорода запустили в напрямку Харкова 3 ракети, 1 вибухнула в Росії, а інша — в повітрі над Шевченківським районом міста. Третя ракета поцілила поряд із навчальним закладом у Київському районі, поранення отримали 81 та 71-річні жінки.

Обстріли Харкова — у житловий будинок поцілив снаряд

Терехов уточнив інформацію щодо прильоту в Київському районі — постраждав житловий будинок і офісна будівля. В обласному управлінні ДСНС додали, що після ракетного удару по Київському району Харкова уламки ракети викликали відразу дві пожежі в житловому й офісному будівлях.

[ + – ] У житловому будинку горіла квартира на третьому поверсі [ + – ] Снаряд пошкодив дах офісної будівлі

У житловій чотириповерхівці спалахнула квартира на 3-му поверсі, а в офісі з вогнем боролися на 4-му поверсі на площі 40 кв.м.

Також після ранкового масованого артобстрілу центру Харкова сталася пожежа в житловій чотириповерхівці. Горів дах на площі 50 кв.м. Із вогнем боролися 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 особового складу, зазначили в ДСНС.

[ + – ] У центрі Харкова горіла житлова чотириповерхівка

Харків обстріляли з "Піонів"

Начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко розповів, що 30 серпня росіяни обстрілювали Харків із артустановки "Піон".

"Можемо стверджувати, що батарея "Піонів" просто зробила залп у бік міста, не цілячись конкретно по якомусь об'єкту. Снаряди долетіли туди, куди дозволяла дальність".

Тимошко вважає, що росіяни намагаються завдати якнайбільшої шкоди мирному населенню, оскільки ці обстріли не мають воєнної мети та є терактом.

"Це схоже на маніяка, який насолоджується видом крові та болю людей, безцільно, бездумно, лише одна насолода від страждання, яку вони завдають харків'янам", — прокоментував він дії окупантів.

Загроза обстрілів Харкова зберігається і 31 серпня, сказав він.

Нагадаємо, що 30 серпня через масований удар були руйнування в парку відпочинку "Саржин Яр", у тому числі громадський туалет. Внаслідок обстрілу парку загинула жінка.

Фокус писав про прильоти по центру Харкова 28 серпня, цього дня ЗС РФ частково знищили ударом триповерхову будівлю.