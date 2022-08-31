"Ніч під російським вогнем": ЗС РФ вдарили по Нікополю з "Градів", – голова ОВА (фото)

За словами Валентина Резніченка, росіяни чотири рази за ніч завдали ударів по Нікопольському району. Під час обстрілу постраждала 57-річна жінка, вона перебуває у лікарні.

У ніч із 30 на 31 серпня російські війська чотири рази обстріляли Нікопольський район. Про це в себе в Telegram-каналі розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч знову під російським вогнем", — прокоментував він.

[ + – ] Дніпропетровська область

За словами регіонального політика, ЗС РФ використала для обстрілів установку "Град" і важку артилерію.

Двічі окупанти вдарили по самому Нікополю. Унаслідок обстрілу поранення отримала 57-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

[ + – ] Нікопольський район після обстрілу.

Під ворожим вогнем опинилися 12 багатоповерхівок, кілька магазинів та аптек, коледж, дитячо-юнацька спортивна школа та культурно-спортивний комплекс.

Під обстріл потрапила і Мирівська громада, там обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили ракетою по житловому будинку в Київському районі в центрі міста. Є постраждалі.

Пізніше міський голова розповів, що росіяни застосували касетні боєприпаси, у двох районах міста залишилися снаряди, що не розірвалися. Терехов звернувся до мешканців Новобаварського та Холодногірського районів, порадивши їм бути обережними.