Войска РФ готовятся к наступлению под Запорожьем: линия фронта обстреливается, – Генштаб ВСУ

Захватчики хотели улучшить тактическое положение наступлением на Красногоровку и Марьинку, но отступили после ответа украинской армии. Ожесточенные бои идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Российские военные пытались наступать на Бахмутовском и Авдеевском направлениях, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбили атаки, заставив врага отступить. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

Перегруппировка оккупационных войск ведется на временно занятых территориях Запорожской области. По данным украинских военных, ситуация стабильна на Волынском, Полесском и Северском направлениях.

Харьковская область и Донбасс

Харьковское направление. Обстрелам из ствольной и реактивной артиллерии ВС РФ подверглись населенные пункты Дуванка, Клиновое, Сосновка, Дементьевка, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Большие Проходы, Циркуны, Петровка, Старый Салтов, Победа, Шестаково, Байрак, Норцовка и Шевеловка.

Донецкое направление. Противник хочет выйти на админграницу Донецкой области, ожесточенные бои идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях в районах Кодымы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

Славянское направление. Российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО Долину, Краснополье и Богородичное. Авиация РФ работала по Вернополью.

[ + – ] Карта боевых действий в Украине на 31 августа

Краматорское направление. Армия РФ вела огонь из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Веселого, Берестового, Богородичного, Татьяновки, Закотного, Малой Пискуновки, Григоровки, Верхнекаменского, Спорного, Ивано-Дарьевки. Ударам вражеской авиации врага подверглись территории неподалеку от Спорного и Ивано-Дарьевки.

Бахмутское направление. Зафиксированы удары артиллерии разного типа недалеко от Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Майорского и Кодымы. Наступление ВС РФ было в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, но успеха не имело. Бои идут за населенный пункт Кодыма.

Авдеевское направление. Захватчики обстреливали из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы возле Авдеевки, Опытного, Первомайского, Уманского, Марьинки, Старомихайловки и Нью-Йорка. Противник вел безуспешное наступление на Марьинку и Новомихайловку. Наступлением на Красногоровку и Марьинку военные РФ хотели улучшить тактическое положение, но понесли потери и отступили.

[ + – ] ВСУ защитили Красногоровку и Марьинку, у россиян есть потери

Новопавловское направление. Обстрелы велись около Новомихайловки, Прасковьевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.

Запорожское направление. Вдоль линии соприкосновения россияне обстреливали позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Противник перегруппировывает части и подразделения 3-го армейского корпуса на временно оккупированной территории области для возобновления наступления.

Бои на севере и юге Украины

Южнобужское направления. Обстрелы гражданской и военной инфраструктуры зафиксирваны в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупарево, Красный Яр Новогригоровка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Апрельское, Красная Долина, Кобзарцы, Терновка, Андреевка, Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Трудолюбовка, Добрянка.

[ + – ] Вдоль линии соприкосновения позиции ВСУ обстреливались из танков

Авиаудар российские войска нанесли возле Андреевки и урочища Плотницкое.

Корабли россиян в Черном и Азовском морях разведывают обстановку и блокируют проход гражданских судов, есть угроза ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Украине, предупредил Генштаб ВСУ.

Без изменений ситуация остается на Волынском, Полесском и Северском направлениях. На последнем враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Гай Черниговской области, Дмитровку и Кондратовку Сумской области.

Напомним, что российские захватчики уже второй день пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но успехов не имеют. Ранее ВС РФ неудачно наступали на поселок Уды Харьковской области.

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев называл вариант самого страшного сценария войны в Украине. Это произойдет, если вместо Владимира Путина управлять Россией будет группа "ястребов".

ВСУ успешно атакуют Черноморский флот РФ. Американские СМИ писали, что он стал второстепенной силой в полномасштабной войне РФ с Украиной.