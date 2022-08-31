Войска РФ готовятся к наступлению под Запорожьем: линия фронта обстреливается, – Генштаб ВСУ
Захватчики хотели улучшить тактическое положение наступлением на Красногоровку и Марьинку, но отступили после ответа украинской армии. Ожесточенные бои идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Российские военные пытались наступать на Бахмутовском и Авдеевском направлениях, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбили атаки, заставив врага отступить. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.
Перегруппировка оккупационных войск ведется на временно занятых территориях Запорожской области. По данным украинских военных, ситуация стабильна на Волынском, Полесском и Северском направлениях.
Харьковская область и Донбасс
Харьковское направление. Обстрелам из ствольной и реактивной артиллерии ВС РФ подверглись населенные пункты Дуванка, Клиновое, Сосновка, Дементьевка, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Большие Проходы, Циркуны, Петровка, Старый Салтов, Победа, Шестаково, Байрак, Норцовка и Шевеловка.
Донецкое направление. Противник хочет выйти на админграницу Донецкой области, ожесточенные бои идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях в районах Кодымы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.
Славянское направление. Российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО Долину, Краснополье и Богородичное. Авиация РФ работала по Вернополью.
Краматорское направление. Армия РФ вела огонь из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Веселого, Берестового, Богородичного, Татьяновки, Закотного, Малой Пискуновки, Григоровки, Верхнекаменского, Спорного, Ивано-Дарьевки. Ударам вражеской авиации врага подверглись территории неподалеку от Спорного и Ивано-Дарьевки.
Бахмутское направление. Зафиксированы удары артиллерии разного типа недалеко от Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Майорского и Кодымы. Наступление ВС РФ было в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, но успеха не имело. Бои идут за населенный пункт Кодыма.
Авдеевское направление. Захватчики обстреливали из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы возле Авдеевки, Опытного, Первомайского, Уманского, Марьинки, Старомихайловки и Нью-Йорка. Противник вел безуспешное наступление на Марьинку и Новомихайловку. Наступлением на Красногоровку и Марьинку военные РФ хотели улучшить тактическое положение, но понесли потери и отступили.
Новопавловское направление. Обстрелы велись около Новомихайловки, Прасковьевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.
Запорожское направление. Вдоль линии соприкосновения россияне обстреливали позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Противник перегруппировывает части и подразделения 3-го армейского корпуса на временно оккупированной территории области для возобновления наступления.
Бои на севере и юге Украины
Южнобужское направления. Обстрелы гражданской и военной инфраструктуры зафиксирваны в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупарево, Красный Яр Новогригоровка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Апрельское, Красная Долина, Кобзарцы, Терновка, Андреевка, Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Трудолюбовка, Добрянка.
Авиаудар российские войска нанесли возле Андреевки и урочища Плотницкое.
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Без изменений ситуация остается на Волынском, Полесском и Северском направлениях. На последнем враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Гай Черниговской области, Дмитровку и Кондратовку Сумской области.
Напомним, что российские захватчики уже второй день пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но успехов не имеют. Ранее ВС РФ неудачно наступали на поселок Уды Харьковской области.
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