"Ястребы" захватят власть в РФ: Bellingcat назвала самый страшный сценарий войны в Украине (видео)

Расследователь Христо Грозев считает худшим вариантом для мира приход в Кремль военного крыла, требующего полной мобилизации. Один из таких представителей – террорист Игорь Гиркин.

Если вместо российского президента Владимира Путина к власти придет группа "ястребов", война с Украиной пойдет по самому страшному сценарию. Такое мнение выразил в эфире единого телемарафона журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Самый страшный сценарий – когда крыло "ястребов" захватит политическую власть. Есть риск, что это военное крыло, считающее, что нужно полную мобилизацию делать, станет худшим вариантом для всего мира", — подчеркнул Грозев.

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"Ястребы", по мнению журналиста, начинают уже открыто критиковать Путина. В это крыло входит и бывший главарь пророссийских боевиков на Донбассе, террорист Игорь Гиркин.

"Они говорят, что надо бомбить Запад, а не только центры принятия решений. Никто их не арестовывает, призывы звучат далее. Значит, у них есть крыша в виде ГРУ", – заметил он.

Первый заместитель ГРУ Владимир Алексеев, по оценке Грозева, может вполне претендовать на высшую должность верховного главнокомандующего оккупационной армией.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба просил подписать петицию под названием "Путина под трибунал", чтобы президент РФ в будущем понес наказания за военные преступления, совершенные в Украине.

Путин 25 августа решил увеличить количество российских военных. В армии РФ будет на 137 тысяч солдат больше, общее число войск превысит 2 млн. По его мнению, российские оккупанты "всерьез в Украине пока еще ничего не начинали".

Минобороны Украины заявило, что после указа российского президента об увеличении численности армии нужно будет купить 2 млн мешков для трупов захватчиков.