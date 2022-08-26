"Нужно купить 2 млн мешков": в Минобороны отреагировали на указ Путина о расширении ВС РФ

В Украине считают, что для того, чтобы выполнить указ Путина, Минобороны РФ должно закупить 2 млн мешков для трупов российских военных.

В Министерстве обороны Украины с иронией отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина о расширении количества ВС РФ и заявили, что теперь нужно купить 2 млн мешков для трупов российских солдат. Об этом оборонное ведомство написало в Twiiter.

Кроме того, в Минобороны напомнили слова Путина о том, армия России еще "ничего не начинала серьезного" в Украине.

"Они еще даже не начали… Россия планирует увеличить численность личного состава вооруженных сил до 2 миллионов человек. Для того чтобы выполнить указ президента, Министерство обороны России должно закупить 2 миллиона мешков для трупов", — заявили в ведомстве.

Напомним, 25 августа Владимир Путин подписал указ о расширении численности ВС РФ. Личный состав российской армии будет увеличен на 137 тысяч военнослужащих, до более 2 млн. Распоряжение должно вступить в силу с 1 января 2023 года.

Ранее, 7 июля глава Кремля заявил, что российская армия еще "ничего не начинала серьезного в Украине". Владимир Путин считает, что войну на Донбассе развязал "коллективный" Запад. Теперь он хочет увидеть победу над Россией на поле боя.