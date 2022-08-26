"Потрібно купити 2 млн мішків": у Міноборони відреагували на указ Путіна про розширення ЗС РФ

В Україні вважають, що для того, щоб виконати указ Путіна, Міноборони РФ має закупити 2 млн мішків для трупів російських військових.

У Міністерстві оборони України з іронією відреагували на указ президента РФ Володимира Путіна про розширення кількості ЗС РФ і заявили, що тепер потрібно купити 2 млн мішків для трупів російських солдатів. Про це оборонне відомство написало у Twiiter.

Крім того, у Міноборони нагадали слова Путіна про те, що армія Росії ще "нічого не починала серйозного" в Україні.

"Вони ще навіть не почали... Росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 мільйонів осіб. Для того, щоб виконати указ президента, Міністерство оборони Росії має закупити 2 мільйони мішків для трупів", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, 25 серпня Володимир Путін підписав указ про розширення чисельності ЗС РФ. Особовий склад російської армії збільшать на 137 тисяч військовослужбовців, до понад 2 млн. Розпорядження має набути чинності з 1 січня 2023 року.

Раніше, 7 липня, глава Кремля заявив, що російська армія ще "нічого не починала серйозного в Україні". Володимир Путін вважає, що війну на Донбасі розв'язав "колективний" Захід. Тепер він хоче побачити перемогу над Росією на полі бою.