"Путина под трибунал": МИД Украины призвал подписать петицию для наказания президента РФ

Петицию уже подписали более 1,8 млн человек. Идею по созданию спецтрибунала поддержало юридическое сообщество и гражданское общество, Европейский парламент, ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал подписать петицию "Путина под трибунал". Это нужно для того, чтобы российский лидер ответил за военные преступления в Украине. Об этом говориться на странице МИД Украины в Facebook.

"Отдав приказ напасть на Украину, Путин совершил преступление агрессии, самое тяжкое из всех преступлений против международного мира. Это преступление не может и не должно остаться безнаказанным. Именно поэтому мы призываем наших международных партнеров поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Мировая общественная поддержка инициативы очень важна. Мы призываем людей по всему миру подписать петицию "Путина под трибунал", — отметили в министерстве.

Министр иностранных дел Украины в марте этого года впервые призвал международное сообщество создать такой спецтрибунал. Эту идею поддержало юридическое сообщество и гражданское общество, Европейский парламент, ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО. На платформе Avaaz петицию подписали 1,8 млн человек. Власти РФ требовали удалить петицию, однако Avaaz попросил людей и дальше подписывать ее и достичь отметки в 2 миллиона подписей.

Ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет сделать с Украиной то, что с Крымом. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время саммита "Крымская платформа".

Фокус также писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает создание Крымской платформы и ее поддержку Турцией серьезным ударом по курсу президента России Владимира Путина. По словам Кулебы, позиция Турции важна не только потому, что страна не признает Крым российским, но и по той причине, что Анкара может повлиять на мнение других стран в этом вопросе.