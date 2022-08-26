"Путіна під трибунал": МЗС України закликало підписати петицію для покарання президента РФ

Петицію вже підписали понад 1,8 млн людей. Ідею щодо створення спецтрибуналу підтримала юридична спільнота та громадянське суспільство, Європейський парламент, ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулєба закликав підписати петицію "Путіна під трибунал". Це потрібно для того, щоб російський лідер відповів за воєнні злочини в Україні. Про це йдеться на сторінці МЗС України у Facebook.

"Віддавши наказ напасти на Україну, Путін скоїв злочин агресії, найтяжчий із усіх злочинів проти міжнародного світу. Цей злочин не може і не повинен залишитися безкарним. Саме тому ми закликаємо наших міжнародних партнерів підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Світова суспільна підтримка ініціативи дуже важлива. Ми закликаємо людей по всьому світу підписати петицію "Путіна під трибунал", — зазначили в міністерстві.

Міністр закордонних справ України у березні цього року вперше закликав міжнародну спільноту створити такий спецтрибунал. Цю ідею підтримала юридична спільнота та громадянське суспільство, Європейський парламент, ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО. На платформі Avaaz петицію підписали 1,8 млн. людей. Влада РФ вимагала видалити петицію, проте Avaaz попросив людей і далі підписувати її і досягти позначки 2 мільйони підписів.

Раніше ми повідомляли, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче зробити з Україною те, що з Кримом. Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час саміту "Кримська платформа".

Фокус також писав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає створення Кримської платформи та її підтримку Туреччиною серйозним ударом по курсу президента Росії Володимира Путіна. За словами Кулеби, позиція Туреччини важлива не лише тому, що країна не визнає Крим російським, а й з тієї причини, що Анкара може вплинути на думку інших країн у цьому питанні.