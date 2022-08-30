"Яструби" захоплять владу в РФ: Bellingcat назвала найстрашніший сценарій війни в Україні (відео)

Розслідувач Христо Грозєв вважає найгіршим варіантом для світу прихід до Кремля військового крила, що потребує повної мобілізації. Один із таких представників — терорист Ігор Гіркін.

Якщо замість російського президента Володимира Путіна до влади прийде група "яструбів", війна з Україною піде за найстрашнішим сценарієм. Таку думку в ефірі єдиного телемарафону висловив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

"Найстрашніший сценарій — коли крило "яструбів" захопить політичну владу. Є ризик, що це військове крило, яке вважає, що потрібно повну мобілізацію робити, стане найгіршим варіантом для всього світу", — підкреслив Грозєв.

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"Яструби", на думку журналіста, починають уже відкрито критикувати Путіна. До цього крила входить і колишній ватажок проросійських бойовиків на Донбасі, терорист Ігор Гіркін.

"Вони кажуть, що треба бомбити Захід, а не лише центри ухвалення рішень. Ніхто їх не заарештовує, заклики звучать далі. Отже, у них є дах у вигляді ГРУ", — зауважив він.

Перший заступник ГРУ Володимир Алексєєв, за оцінкою Грозєва, може цілком претендувати на найвищу посаду верховного головнокомандувача окупаційної армії.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба просив підписати петицію під назвою "Путіна під трибунал", щоб президент РФ у майбутньому поніс покарання за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Путін 25 серпня вирішив збільшити кількість російських військових. В армії РФ буде на 137 тисяч солдатів більше, загальна кількість військ перевищить 2 млн. На його думку, російські окупанти "всерйоз в Україні поки що нічого не починали".

Міноборони України заявило, що після указу російського президента про збільшення чисельності армії потрібно буде купити 2 млн мішків для трупів загарбників.