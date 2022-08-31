Війська РФ готуються до наступу під Запоріжжям: лінія фронту обстрілюється, — Генштаб ЗСУ

Загарбники хотіли покращити тактичне становище наступом на Красногорівку та Мар'їнку, але відступили після відповіді української армії. Запеклі бої йдуть на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Російські військові намагалися наступати на Бахмутівському й Авдіївському напрямках, але Збройні Сили України (ЗСУ) відбили атаки, змусивши ворога відступити. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Перегрупування окупаційних військ ведеться на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області. За даними українських військових, ситуація стабільна на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках.

Харківська область і Донбас

Харківський напрямок. Обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії ЗС РФ зазнали населені пункти Дуванка, Клинове, Соснівка, Дементіївка, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Великі Проходи, Циркуни, Петрівка, Старий Салтів, Перемога, Шестакове, Байрак, Норцівка та Шевелівка.

Донецький напрямок. Противник хоче вийти на адмінкордон Донецької області, запеклі бої йдуть на Бахмутському й Авдіївському напрямках у районах Кодими, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар'їнки.

Слов'янський напрямок. Російські загарбники обстріляли зі ствольної артилерії та РСЗВ Долину, Краснопілля та Богородичне. Авіація РФ працювала по Вернопіллю.

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Краматорський напрямок. Армія РФ вела вогонь із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Веселого, Берестового, Богородичного, Тетянівки, Закотного, Малої Пискунівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Івано-Дар'ївки. Ударам ворожої авіації ворога зазнали території неподалік Спірного й Івано-Дар'ївки.

Бахмутський напрямок. Зафіксовано удари артилерії різного типу недалеко від Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Майорського та Кодими. Наступ ЗС РФ був у напрямах Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, але успіху не мало. Бої йдуть за село Кодима.

Авдіївський напрямок. Загарбники обстрілювали з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони біля Авдіївки, Опитного, Первомайського, Уманського, Мар'їнки, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Противник вів безуспішний наступ на Мар'їнку та Новомихайлівку. Наступом на Красногорівку та Мар'їнку військові РФ хотіли покращити тактичне становище, але зазнали втрат і відступили.

[ + – ] ЗСУ захистили Красногорівку та Мар'їнку, у росіян є втрати

Новопавлівський напрямок. Обстріли велися біля Новомихайлівки, Парасковіївки, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного.

Запорізький напрямок. Уздовж лінії зіткнення росіяни обстрілювали позиції ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії. Противник перегруповує частини та підрозділи 3-го армійського корпусу на тимчасово окупованій території області для відновлення наступу.

Бої на півночі та півдні України

Південнобузький напрямок. Обстріли цивільної та військової інфраструктури зафіксовані в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр, Новогригорівка, Степове, Первомайськ, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Красна Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка.

[ + – ] Уздовж лінії зіткнення позиції ЗСУ обстрілювалися з танків

Авіаудар російські війська завдали біля Андріївки та урочища Плотницьке.

Кораблі росіян у Чорному й Азовському морях розвідують обстановку та блокують прохід цивільних суден, є загроза ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в Україні, попередив Генштаб ЗСУ.

Без змін ситуація залишається на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. На останньому ворог із мінометів і артилерії обстріляв населені пункти Гай Чернігівської області, Дмитрівку та Кондратівку Сумської області.

Нагадаємо, що російські загарбники вже другий день намагаються наступати на Бахмутському й Авдіївському напрямках, але успіхів не мають. Раніше ЗС РФ невдало наступало на селище Уди Харківської області.

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