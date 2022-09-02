ВС РФ разбомбили спортивный комплекс "Локомотив" в Харькове, – глава ОВА (фото)

Сегодня ночью оккупанты обстреляли ракетами типа С-300 спортивный объект в Холодногорском районе. Это известная арена, где тренировались украинские чемпионки по синхронному плаванию.

Российские войска около полуночи нанесли ракетные удары по спортивному комплексу "Локомотив" им. Г. Кирпы в Холодногорском районе Харькова. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Региональный политик сообщил, что оккупанты использовали ракеты типа С-300. В результате обстрела здесь уничтожен бассейн и современный боксерский клуб, который открыли в феврале этого года.

[ + – ] Спорткомплекс "Локомотив" после обстрела.

"Локомотив" – это мировая спортивная арена, где тренировались наши "золотые рыбки", чемпионки по синхронному плаванию. В этих стенах выступали мировые звезды по разным видам спорта, призеры Олимпийских Игр", – уточнил Синегубов.

Ранее утром глава ОВА также сообщал, что во время сегодняшнего ночного обстрела две российские ракеты упали в землю. Пострадавших нет.

[ + – ] Олег Синегубов (справа) осматривает спорткомплекс "Локомотив" после ночного обстрела города.

На территории области враг наносил артиллерийские удары по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому районам. В результате оказались повреждены частные дома, местами на открытых локациях возникли пожары.

В течение суток в регионе госпитализировали трое женщин 47, 66 и 39 лет в Изюмском районе. В Харьковском районе во время обстрела погиб 63-летний мужчина.

Ранее о сегодняшнем обстреле Харькова также рассказал мэр города Игорь Терехов. Он сообщил, что повреждения получили четыре автомобиля.

Напомним, 31 августа российские военные обстреляли Харьков кассетными боеприпасами, в двух районах города остались неразорвавшиеся снаряды. Градоначальник предупредил жителей Новобаварского и Холодногорского районов города о соблюдении осторожности.