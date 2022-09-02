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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ разбомбили спортивный комплекс "Локомотив" в Харькове, – глава ОВА (фото)

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Спорткомплекс "Локомотив" после ночного обстрела Харькова.

Сегодня ночью оккупанты обстреляли ракетами типа С-300 спортивный объект в Холодногорском районе. Это известная арена, где тренировались украинские чемпионки по синхронному плаванию.

Российские войска около полуночи нанесли ракетные удары по спортивному комплексу "Локомотив" им. Г. Кирпы в Холодногорском районе Харькова. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Региональный политик сообщил, что оккупанты использовали ракеты типа С-300. В результате обстрела здесь уничтожен бассейн и современный боксерский клуб, который открыли в феврале этого года.

Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, синегубов
Спорткомплекс "Локомотив" после обстрела.

"Локомотив" – это мировая спортивная арена, где тренировались наши "золотые рыбки", чемпионки по синхронному плаванию. В этих стенах выступали мировые звезды по разным видам спорта, призеры Олимпийских Игр", – уточнил Синегубов.

Ранее утром глава ОВА также сообщал, что во время сегодняшнего ночного обстрела две российские ракеты упали в землю. Пострадавших нет.

Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов
Олег Синегубов (справа) осматривает спорткомплекс "Локомотив" после ночного обстрела города.
Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов
Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов
Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов
Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов
Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов
Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов
Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов
Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов
Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов
Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов
Спорткомплекс "Локомотив", локомотив харьков, харьков, обстрел, спортивный комплекс, вс рф, олег синегубов

На территории области враг наносил артиллерийские удары по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому районам. В результате оказались повреждены частные дома, местами на открытых локациях возникли пожары.

В течение суток в регионе госпитализировали трое женщин 47, 66 и 39 лет в Изюмском районе. В Харьковском районе во время обстрела погиб 63-летний мужчина.

Ранее о сегодняшнем обстреле Харькова также рассказал мэр города Игорь Терехов. Он сообщил, что повреждения получили четыре автомобиля.

Напомним, 31 августа российские военные обстреляли Харьков кассетными боеприпасами, в двух районах города остались неразорвавшиеся снаряды. Градоначальник предупредил жителей Новобаварского и Холодногорского районов города о соблюдении осторожности.