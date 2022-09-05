"Конструкция расшатывается": в РФ падает уровень поддержки войны в Украине

По словам главы СНБО Алексея Данилова, у россиян растет негативное отношение к происходящему. Это будет дестабилизировать ситуацию в стране-агрессоре в дальнейшем.

Среди граждан России падает уровень поддержки войны против Украины. Об этом у себя в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"В России падает уровень поддержки войны против Украины. Растет негативное отношение – тенденция, приобретающая динамику", – считает глава СНБО.

По словам Данилова, в будущем это будет отрицательно влиять на ситуацию в стране-агрессоре.

"Турбулентность процессов в дальнейшем будет дестабилизировать ситуацию и расшатывать всю конструкцию псевдофедерального образования России", – подчеркнул он.

Он также добавил, что "недоимперия должна быть разрушена".

Напомним, 23 августа Данилов также говорил о том, что в России падает поддержка войны в Украине. При этом, по его словам, в стране-агрессоре готовятся провести серию терактов, что должно мобилизировать население. Данилов уверен, что целью российских спецслужб являются массовые жертвы среди гражданского населения РФ.

В то же время, результаты проведенного российской аналитической службой "Левада-центр" социологического исследования об отношении россиян к войне против Украины показывают, что настроения граждан страны-агрессора за полгода существенно не изменились. 46% опрошенных "определенно поддерживают" действия ВС РФ в Украине, еще 30% "скорее поддерживают" и лишь 17% респондентов "не поддерживают".