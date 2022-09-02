Войну поддерживаем, ответственности за нее не несем — результаты соцопроса россиян

Исследование констатирует, что за полгода полномасштабной войны с Украиной настроения российского общества существенно не изменились. При этом значительная часть россиян испытывает гордость за страну.

Российская аналитическая служба "Левада-центр" провела очередное социологическое исследование отношения россиян к войне против Украины. Оказалось, что подавляющее большинство по-прежнему поддерживает действия российских оккупантов. 46% опрошенных "определенно поддерживают" действия ВС РФ в Украине, еще 30% "скорее поддерживают". Не поддерживают – лишь 17% респондентов. В сравнении с мартом уровень поддержки снизился лишь на 4% и это при том, что статистическая погрешность исследования, в котором приняли участие 1600 граждан РФ, не превышает 3,4%.

Меньше всего сторонников российской армии — 65% — в возрастной категории 18-24 года. Среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше их 85%.

Характерно, что при этом россияне не чувствуют себя ответственными за гибель мирных людей и разрушения в Украине. 60% респондентов заявили, что не несут моральной ответственности за это, 23% считают, что на них лежит лишь часть ответственности и лишь 10% признали, что безусловно несут ответственность.

Россиян расспросили и о том, какие чувства они испытывают по поводу войны против Украины. Как выяснилось, в сравнении с мартом показатели существенно не изменились. 48% ощущают "гордость за Россию", 31% — "тревогу, страх, ужас".

Отвечая на вопрос, нужно ли продолжать войну или переходить к переговорам опрошенные разделились практически поровну: около половины (48%) считают, что необходимо продолжать военные действия, чуть меньше (44%) — что следует начать мирные переговоры.

Напомним, недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 59% россиян не видят пользы от западной цивилизации, культуры и демократии.

Также сообщалось, что в августе ВЦИОМ проводил в РФ соцопрос, во время которого треть опрошенных россиян заявили, что Солнце вращается вокруг Земли.