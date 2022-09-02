Війну підтримуємо, відповідальності за неї не несемо – результати соцопитування росіян

Дослідження констатує, що за пів року повномасштабної війни з Україною настрої російського суспільства не змінилися. При цьому значна частина росіян відчуває гордість за країну.

Російська аналітична служба "Левада-Центр" провела чергове соціологічне дослідження ставлення росіян до війни проти України. З'ясувалося, що переважна більшість, як і раніше, підтримує дії російських окупантів. 46% опитаних "певно підтримують" дії ЗС РФ в Україні, ще 30% "швидше підтримують". Не підтримують — лише 17% респондентів. Порівняно з березнем рівень підтримки знизився лише на 4%, і це при тому, що статистична похибка дослідження, в якому взяли участь 1 600 громадян РФ, не перевищує 3,4%.

Найменше прихильників російської армії — 65% — у віковій категорії 18-24 роки. Серед опитаних у віці 55 років і старше за них 85%.

Характерно, що водночас росіяни не почуваються відповідальними за загибель мирних людей і руйнування в Україні. 60% респондентів заявили, що не несуть моральної відповідальності за це, 23% вважають, що на них лежить лише частина відповідальності та лише 10% визнали, що безумовно несуть відповідальність.

Росіян розпитали й про те, які почуття вони відчувають щодо війни проти України. Як з'ясувалося, порівняно з березнем показники суттєво не змінилися. 48% відчувають "гордість за Росію", 31% — "тривогу, страх, жах".

Відповідаючи на запитання, чи потрібно продовжувати війну або переходити до переговорів, опитані розділилися практично порівну: майже половина (48%) вважають, що необхідно продовжувати воєнні дії, трохи менше (44%) — що варто розпочати мирні переговори.

Нагадаємо, нещодавнє опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки показало, що 59% росіян не бачать користі від західної цивілізації, культури та демократії.

Також повідомлялося, що в серпні ВЦВГД проводив в РФ соцопитування, під час якого третина опитаних росіян заявили, що Сонце обертається навколо Землі.