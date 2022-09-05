"Конструкція розхитується": у РФ падає рівень підтримки війни в Україні

За словами голови РНБО Олексія Данілова, у росіян зростає негативне ставлення до того, що відбувається. Це дестабілізуватиме ситуацію в країні-агресорі надалі.

Серед громадян Росії знижується рівень підтримки війни проти України. Про це у Twitter написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"У Росії падає рівень підтримки війни проти України. Зростає негативне ставлення — тенденція, яка набуває динаміки", — вважає глава РНБО.

За словами Данілова, у майбутньому це негативно впливатиме на ситуацію в країні-агресорі.

"Турбулентність процесів надалі дестабілізуватиме ситуацію і розхитуватиме всю конструкцію псевдофедеральної освіти Росії", — наголосив він.

Він також додав, що "недоімперія має бути зруйнована".

Нагадаємо, 23 серпня Данілов також говорив про те, що у Росії падає підтримка війни в Україні. Водночас, за його словами, у країні-агресорі готуються провести серію терактів, що має мобілізувати населення. Данілов упевнений, що метою російських спецслужб є масові жертви серед цивільного населення РФ.

Водночас результати проведеного російською аналітичною службою "Левада-центр" соціологічного дослідження щодо ставлення росіян до війни проти України показують, що настрої громадян країни-агресора за пів року суттєво не змінилися. 46% опитаних "певно підтримують" дії ЗС РФ в Україні, ще 30% "швидше підтримують" і лише 17% респондентів "не підтримують".