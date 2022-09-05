"Минус оккупант": в Мариуполе прозвучал мощный взрыв (фото)

По словам советника главы города Петра Андрющенко, взрыв слышал весь город, добавив, что силы сопротивления "мягко намекают на подготовку к мариупольской бавовне".

Российским оккупантам, которые заняли Мариуполь, спокойно там не будет. Сегодня в городе прозвучал громки взрыв, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, громкий взрыв на весь город прозвучал около 17:50.

"Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к Мариупольской "бавовне", — написал Андрющенко в Telegram.

Впоследствии Андрющенко проинформировал, что в результате взрыва был ликвидирован один российский оккупант.

[ + – ] В Мариуполе прогремел взрыв

Ранее мы сообщали, что подразделения Вооруженных сил Украины в течение минувших суток отразили несколько попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также нанесли более 30 авиаударов по позициям ВС РФ и местам скопления вражеской техники.

Также Фокус писал, что автомобильный мост в оккупированной российскими военными Новой Каховке обрушился из-за повреждений, которые ему нанесли бойцы Вооруженных сил Украины.

Добавим, что на днях Украинские военные на юге ликвидировали 106 оккупантов, а также уничтожили 60 единиц техники врага. ВСУ с авиации нанесли 22 удара по российским оккупантам, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.