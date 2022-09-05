ВСУ за сутки отбили несколько наступлений ВС РФ, — Генштаб (фото)

Оккупационные войска пытались продвинуться в районе восьми населенных пунктов, но из-за потерь были вынуждены отступить.

Подразделения Вооруженных сил Украины в течение минувших суток отразили несколько попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также нанесли более 30 авиаударов по позициям ВС РФ и местам скопления вражеской техники. Об этом в утренней сводке от 5 сентября информирует пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки оккупационные войска осуществили 25 ракетных и свыше 22 авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

На Сиверском направлении из тяжелого вооружения ВС РФ обстреливали 10 населенных пунктов: Гасичевку, Янжуловку, Николаевку, Михальчину Слободу Черниговской области и Нововасиловку, Новаую Гуту, Середина-Буду, Бачевск, Яструбино и Смолино Сумской области.

На Харьковском направлении российские войска вели огонь по Дементиевке, Новому, Одноробовке, Сосновке, Удах, Русских Тишках, Питомнику, Русской Лозовой, Слобожанскому, Момотовому, Петровке, Байраку, Гусаровке, Чепилю и Мосьпановому. Была также зафиксирована работа БПЛА для корректировки огня артиллерии.

На Славянском направлении россияне осуществляли обстрелы Краснополья, Дибровного, Вернополья и Богородичного. В районе Дмитровки работала российская авиация.

На Краматорском направлении ВС РФ в течение суток обстреливали Пискуновку, Донецкое, Кривую Луку, Северска и Спорное. На Бахмутском направлении, как информирует Генштаб, под огонь россиян попали Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. В районе Константиновки, Зеленополья, Зайцево, Кодемы и Соледара зафиксирована работа вражеской авиации.

На Авдеевском направлении обстрелов обстрелы в течение суток зафиксированы в Красногоровке, Марьинке, Авдеевке и Водяном. На Новопавловском направлении российские войска вели прицельный огонь по Новомихайловке, Парасковеевке, Керменчику и Времовке, а на Запорожском направлении — по Новополю и Новоселке.

На Южнобужском направлении под огонь захватчиков попали Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка. Российская авиация также осуществляла авиаудары в районе Березнеговатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца.

В течение минувших суток, по информации Генштаба, подразделения ВСУ отбили несколько попыток наступления ВС РФ: возле Бахмутского, Веселой Долины, Зайцево, Кодемы и Соледара на Бахмутском направлении, а также в районах Первомайского, Водяного и Невельского на Авдеевском направлении.

Для поддержки сухопутных подразделений Воздушные силы ВСУ за день осуществили более 30 авиаударов. Ракетные и артиллерийские войска Украины вели огонь по складам с боеприпасами, пунктах управления различных уровней, районах сосредоточения боевой техники и личного состава.

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Отметим, украинская армия успешно проводит контрнаступление не только на Херсонском направлении, но и на Донбассе.

Также сообщалось, что в ходе успешного контрнаступления подразделения ВСУ освободили три населенных пункта.