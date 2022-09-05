ЗСУ за добу відбили кілька наступів ЗС РФ, — Генштаб (фото)

Окупаційні війська намагалися просунутися в районі восьми населених пунктів, але через втрати були змушені відступити.

Підрозділи Збройних сил України протягом минулої доби відобили кілька спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також завдали понад 30 авіаударів по позиціям ЗС РФ та місцями скупчення ворожої техніки. Про це у ранковому зведенні від 5 вересня інформує пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби окупаційні війська здійснили 25 ракетних і понад 22 авіаційні удари по об'єктах цивільної та військової інфраструктури.

На Сіверському напрямку з важкого озброєння ЗС РФ обстрілювали 10 населених пунктів: Гасичівку, Янжулівку, Миколаївку, Михальчину Слободу Чернігівської області та Нововасилівку, Нову Гуту, Середину-Буду, Бачівськ, Яструбине та Смолине Сумської області.

На Харківському напрямку російські війська вели вогонь по Дементіївці, Новому, Одноробівці, Соснівці, Удах, Руських Тишках, Питомнику, Руській Лозовій, Слобожанському, Момотовому, Петрівці, Байраку, Гусарівці, Чепілю та Мосьпановому. Було також зафіксовано роботу БПЛА для коригування вогню артилерії.

На Слов'янському напрямку росіяни здійснювали обстріли Краснопілля, Дібрівного, Вернопілля та Богородичного. У районі Дмитрівки працювала російська авіація.

На Краматорському напрямку ЗС РФ протягом доби обстрілювали Піскунівку, Донецьке, Криву Луку, Сіверськ та Спірне. На Бахмутському напрямку, як інформує Генштаб, під вогонь росіян потрапили Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. У районі Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцево, Кодеми та Соледара зафіксовано роботу ворожої авіації.

На Авдіївському напрямку обстріл протягом доби зафіксовано в Красногорівці, Мар'їнці, Авдіївці та Водяному. На Новопавлівському напрямку російські війська вели прицільний вогонь по Новомихайлівці, Парасковіївці, Керменчику та Времівці, а на Запорізькому напрямку — по Новополю та по Новосілках.

На Південнобузькому напрямку під вогонь загарбників потрапили Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Російська авіація також здійснювала авіаудари в районі Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці.

Протягом минулої доби, за інформацією Генштабу, підрозділи ЗСУ відбили кілька спроб наступу ЗС РФ: біля Бахмутського, Веселої Долини, Зайцева, Кодеми та Соледара на Бахмутському напрямку, а також у районах Першотравневого, Водяного та Невельського на Авдіївському напрямку.

Для підтримки сухопутних підрозділів Повітряні сили ЗСУ протягом дня здійснили понад 30 авіаударів. Ракетні та артилерійські війська України вели вогонь по складам з боєприпасами, пунктам управління різних рівнів, районами зосередження бойової техніки та особового складу.

[ + – ] ЗСУ відбили кілька наступів ЗС РФ за добу [ + – ] ЗСУ відбили кілька наступів ЗС РФ за добу [ + – ] ЗСУ відбили кілька наступів ЗС РФ за добу

Зазначимо, українська армія успішно проводить контрнаступ не лише на Херсонському напрямку, а й на Донбасі.

Також повідомлялося, що під час успішного контрнаступу підрозділи ЗСУ звільнили три населені пункти.