"Темп наступу буде змінюватися щодня": в ISW розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

Аналітики зазначають, що іноді російські війська йдуть у контратаку та відвойовуватимуть втрачені позиції, а також обстрілюватимуть звільнені населені пункти за допомогою артилерії та авіації.

Збройним силам України вдалося просунутися на півдні та сході країни внаслідок контрнаступу. Українські сили просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та захопили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці зазначають, що темп контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься щодня. Це пов'язано з тим, що ЗСУ намагаються позбавити ЗС РФ боєприпасів, порушити їхнє командування та управління, а також послабити їхній бойовий дух, навіть якщо наземні атаки продовжуються.

У відомстві вважають, що іноді російські війська йдуть у контратаку та відвойовуватимуть втрачені позиції. Крім того, окупанти проводитимуть запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та армію України.

"Українські сили досягли досить суттєвого прогресу, щоб викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які до сьогодні дуже уважно стежили за оптимістичною риторикою Кремля", — заявляють в ISW.

Інші ключові висновки аналітиків:

На кадрах із геолокацією видно, як російські сили стріляють із РСЗВ із позицій на Запорізькій АЕС.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по наземним комунікаціям, складам боєприпасів та ключовим позиціям російської армії, щоб виснажити їх та обмежити бойову міць.

Визволення Україною Високопілля викликало критичні дискусії серед деяких російських блогерів, тоді як Міноборони Росії стверджувало, що українські військові продовжують робити "безуспішні спроби" наступу.

Повідомляється, що особовий склад 127 полку 1-го армійського корпусу "ДНР" відмовився воювати через відсутність боєприпасів.

Українські війська звільнили територію на лівому березі річки Сіверський Донець на Донеччині.

Російські сили провели обмежені наземні атаки на північний схід від Бахмута і на захід від Донецька.

Повідомляється, що російські сили перекидають військову техніку до районів, що розташовані вздовж основних наземних комунікацій (ГЛОКС) у тилових районах Запорізької області.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо про звільнення села Високопілля Херсонської області українською армією. Відведення окупаційних військ із селища підтвердили російські пропагандисти.

Володимир Зеленський розповів, що українські військові добре просунулися на сході України, а один із мотопіхотних батальйонів — на півдні. В результаті контрнаступу ЗСУ вдалося звільнити 3 населені пункти.

В американському виданні WSJ пишуть, що контрнаступ української армії повільний, але він іде за планом. Західні експерти не очікують масованої атаки ЗСУ. Однак навіть не відвойовуючи великих територій ЗСУ можуть досягти успіху у своїй операції.