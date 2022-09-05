"Темп наступления будет меняться каждый день": в ISW рассказали об успехах ВСУ на фронте

Аналитики отмечают, что иногда российские войска будут идти в контратаку и отвоевывать утраченные позиции, а также обстреливать освобожденные населенные пункты с помощью артиллерии и авиации.

Вооруженным силам Украины удалось продвинуться на юге и востоке страны в результате контрнаступления. Украинские силы продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и захватили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

Специалисты отмечают, что темп контрнаступления, вероятно, будет резко меняться каждый день. Это связанно с тем, что ВСУ пытаются лишить ВС РФ боеприпасов, нарушить их командование и управление, а также ослабить их боевой дух, даже если наземные атаки продолжаются.

В ведомстве считают, что иногда российские войска будут идти в контратаку и отвоевывать утраченные позиции. Кроме того, оккупанты будут проводить ожесточенные артиллерийские и воздушные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающую армию Украины.

"Украинские силы добились достаточно существенного прогресса, чтобы вызвать более реалистичные комментарии со стороны российских блогеров, которые до сегодняшнего дня очень внимательно следили за оптимистичной риторикой Кремля", — заявляют в ISW.

Другие ключевые выводы аналитиков:

На кадрах с геолокацией видно, как российские силы стреляют из РСЗО с позиций на Запорожской АЭС.

ВСУ продолжают наносить удары по наземным коммуникациям, складам боеприпасов и ключевым позициям российской армии, чтобы истощить их и ограничить боевую мощь.

Освобождение Украиной Высокополья вызвало критические дискуссии среди некоторых российских блогеров, в то время как Минобороны России утверждало, что украинские военные продолжают предпринимать "безуспешные попытки" наступления.

Сообщается, что личный состав 127-го полка 1-го армейского корпуса "ДНР" отказался воевать из-за отсутствия припасов.

Украинские войска освободили территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Бахмута и к западу от Донецка.

Сообщается, что российские силы перебрасывают военную технику в районы, расположенные вдоль основных наземных коммуникаций (ГЛОКС) в тыловых районах Запорожской области.

Напомним, 4 сентября стало известно об освобождении села Высокополье Херсонской области украинской армией. Отвод оккупационных войск из поселка подтвердили российские пропагандисты.

Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные хорошо продвинулись на востоке Украины, а один из мотопехотных батальонов — на юге. В результате контрнаступления ВСУ удалось освободить 3 населенных пункта.

В американском издании WSJ пишут, что контрнаступление украинской армии медленное, но оно идет по плану. Западные эксперты не ожидают массированной атаки ВСУ. Однако даже не отвоевывая больших территорий ВСУ могут добиться успеха в своей операции.