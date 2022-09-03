В оккупированной Новой Каховке под ударами ВСУ рухнул мост (фото)

Мост был важен для российских оккупантов тем. что по нему двигались военная техника и автомобили с едой для личного состава, бензином, соляркой и боеприпасами.

Автомобильный мост в оккупированной российскими военными Новой Каховке обрушился из-за повреждений, которые ему нанесли бойцы Вооруженных сил Украины. Снимки поврежденного моста опубликовал швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питтет на своей странице в Твиттере.

На фото, которые сделал спутник, видно, что автомобильный мост Новокаховской плотины фактически перестал существовать.

"Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов", — написал Питтет.

Он уточнил, что находящийся рядом железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден.

[ + – ] Мост в Новой Каховке, который разрушили ВСУ

Разрушение моста в Новой Каховке: что этому предшествовало

13 августа стало известно, что рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению.

В тот день украинская авиация нанесла 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Дамбу Каховской ГЭС российские военные захватили еще 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Позже оккупанты начали прикрывать автомобильный мост через дамбу от обстрелов ВСУ гражданским транспортом местных жителей. Мост давал российским военным возможность пополняют свои запасы.

Напомним, 26 августа ВСУ точно ударили по мосту возле Каховской ГЭС. Одна из ракет HIMARS попала в грузовик с российскими военными. Минимум 8 оккупантов "неудачно покурили" на переправе.

Фокус также писал, что украинские военные 24 августа ударили по мосту Каховской ГЭС, после этого по нему не могли проезжать легковые авто. Мост в районе Каховской ГЭС признали непригодным для использования еще 10 августа.