В окупованій Новій Каховці під ударами ЗСУ впав міст (фото)

Міст був важливий для російських окупантів тим, що по ньому рухалися військова техніка й автомобілі з їжею для особового складу, бензином, соляркою і боєприпасами.

Автомобільний міст в окупованій російськими військовими Новій Каховці обвалився через пошкодження, які йому завдали бійці Збройних сил України. Знімки пошкодженого мосту опублікував швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджамін Піттет на своїй сторінці у твітері.

На фото, які зробив супутник, видно, що автомобільний міст Новокаховської греблі фактично перестав існувати.

"Міст Новокаховської греблі обрушився через численні українські удари", — написав Піттет.

Він уточнив, що залізничний міст, який знаходиться поруч, не обрушився, але сильно пошкоджений.

[ + – ] Міст у Новій Каховці, який зруйнували ЗСУ

Руйнування мосту в Новій Каховці: що цьому передувало

13 серпня стало відомо, що в межах виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки з контрольним унеможливленням використання за призначенням.

У той день українська авіація завдала 5 ударів по опорних пунктах і накопиченню озброєння та техніки у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Дамбу Каховської ГЕС російські військові захопили ще 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

Пізніше окупанти почали прикривати автомобільний міст через греблю від обстрілів ЗСУ цивільним транспортом місцевих жителів. Міст давав російським військовим можливість поповнювати свої запаси.

Нагадаємо, 26 серпня ЗСУ точно вдарили по мосту біля Каховської ГЕС. Одна з ракет HIMARS потрапила у вантажівку з російськими військовими. Щонайменше 8 окупантів "невдало покурили" на переправі.

Фокус також писав, що українські військові 24 серпня вдарили по мосту Каховської ГЕС, після цього по ньому не могли проїжджати легкові авто. Міст у районі Каховської ГЕС визнали непридатним для використання ще 10 серпня.