"Мінус окупант": у Маріуполі пролунав потужний вибух (фото)

За словами радника голови міста Петра Андрющенка, вибух чуло все місто, додавши, що сили опору "м'яко натякають на підготовку до Маріупольської "Бавовни"".

Російським окупантам, які зайняли Маріуполь, там спокійно не буде. Сьогодні у місті пролунав гучний вибух, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, гучний вибух на все місто пролунав близько 17:50.

"Наш опір м'яко натякає на підготовку до Маріупольської "Бавовни"", — написав Андрющенко в Telegram.

Згодом Андрющенко поінформував, що внаслідок вибуху ліквідовано одного російського окупанта.

[ + – ] У Маріуполі пролунав вибух

Раніше ми повідомляли, що підрозділи Збройних Сил України протягом минулої доби відбили кілька спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також завдали понад 30 авіаударів за позиціями ЗС РФ та місцями скупчення ворожої техніки.

Також Фокус писав, що автомобільний міст в окупованій російськими військовими Новій Каховці обвалився через пошкодження, які йому завдали бійці Збройних Сил України.

Додамо, що днями українці на півдні ліквідували 106 окупантів, а також знищили 60 одиниць техніки ворога. ЗСУ з авіації завдали 22 ударів по російських окупантах, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.