Мінусували понад 100 окупантів: ЗСУ на півдні потужно вдарили по загарбниках
Українські захисники з авіації завдали 22 ударів по російських окупантах, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.
Українські військові на півдні ліквідували 106 окупантів та знищили 60 одиниць техніки ворога. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
У п'ятницю, 2 серпня, ЗСУ захопили в полон трьох російських окупантів, два танки Т-62, БТР-82, бойову машину десанту, а також багато зброї з боєкомплектом.
Минулої доби російські загарбники завдали вісім авіаударів по позиціях Збройних Сил України. Захисники у відповідь з авіації завдали 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.
Крім того, українські військові завдали удару по командно-спостережному пункту 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади та по понтонній переправі біля Козацького. Також було вражено два пункти боєпостачання загарбників та три склади боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах.
Вчора російські окупанти втратили:
- 14 танків Т-72 та Т-62;
- гаубицю "Мста-Б";
- авіадесантну самохідну артилерійсько-мінометну установку;
- 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";
- 3 гармати-гаубиці 152 калібру;
- мобільний міномет 120 калібру;
- 2 безпілотні розвідники;
- 35 одиниць автобронетехніки.
Раніше ми повідомляли, що українські військові знищили будинок на вулиці Кільцевій у Херсоні, де було близько 200 окупантів та співробітників ФСБ.
Фокус також писав, що російські війська не можуть підтягувати резерви до Херсонської області. ЗСУ атакували переправи ЗС РФ.