Мінусували понад 100 окупантів: ЗСУ на півдні потужно вдарили по загарбниках

Українські захисники з авіації завдали 22 ударів по російських окупантах, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.

Українські військові на півдні ліквідували 106 окупантів та знищили 60 одиниць техніки ворога. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

У п'ятницю, 2 серпня, ЗСУ захопили в полон трьох російських окупантів, два танки Т-62, БТР-82, бойову машину десанту, а також багато зброї з боєкомплектом.

Минулої доби російські загарбники завдали вісім авіаударів по позиціях Збройних Сил України. Захисники у відповідь з авіації завдали 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.

Крім того, українські військові завдали удару по командно-спостережному пункту 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади та по понтонній переправі біля Козацького. Також було вражено два пункти боєпостачання загарбників та три склади боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах.

Вчора російські окупанти втратили:

14 танків Т-72 та Т-62;

гаубицю "Мста-Б";

авіадесантну самохідну артилерійсько-мінометну установку;

2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";

3 гармати-гаубиці 152 калібру;

мобільний міномет 120 калібру;

2 безпілотні розвідники;

35 одиниць автобронетехніки.

[ + – ] В армії РФ серйозні втрати

Раніше ми повідомляли, що українські військові знищили будинок на вулиці Кільцевій у Херсоні, де було близько 200 окупантів та співробітників ФСБ.

Фокус також писав, що російські війська не можуть підтягувати резерви до Херсонської області. ЗСУ атакували переправи ЗС РФ.