Минусовали более 100 оккупантов: ВСУ на юге мощно ударили по захватчикам

Украинские защитники с авиации нанесли 22 удара по российским оккупантам, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

Украинские военные на юге ликвидировали 106 оккупантов, а также уничтожили 60 единиц техники врага. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В пятницу, 2 августа, ВСУ захватили в плен трех российских оккупантов, два танка Т-62, БТР-82, боевую машину десанта, а также много оружия с боекомплектом.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли восемь авиаударов по позициям Вооруженных Сил Украины. Защитники в ответ с авиации нанесли 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по командно-наблюдательном пункте 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады и по понтонной переправе возле Казацкого. Также были поражены два пункта боеснабжения захватчиков и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.

Вчера российские оккупанты потеряли:

14 танков Т-72 и Т-62;

гаубицу "Мста-Б";

авиадесантную самоходную артиллерийско-минометную установку;

2 реактивные системы залпового огня "Ураган";

3 пушки-гаубицы 152-го калибра;

мобильный миномет 120 калибра;

2 беспилотных разведчика;

35 единиц автобронетехники.

Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили дом на улице Кольцевая в Херсоне, где было около 200 оккупантов и сотрудников ФСБ.

Фокус также писал, что российские войска не могут подтягивать резервы в Херсонскую область. ВСУ атаковали переправы ВС РФ.