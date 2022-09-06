ЗС РФ завдали ракетного удару по нафтобазі в Кривому Розі, почалася сильна пожежа (фото, відео)

Над містом піднявся чорний густий дим, а на місці працюють пожежники та пожежний потяг.

Російські війська завдали ракетних ударів по Кривому Розі Дніпропетровської області. Він припав на місцеву нафтобазу, внаслідок чого почалася сильна пожежа. Про це розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Чиновник опублікував фотографію з місця подій, на якій можна побачити сильний вогонь та чорний густий дим.

За його словами, на нафтобазі працюють пожежники та пожежний потяг. Масштаби руйнувань через пожежу та інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 5 вересня армія Росії завдала ракетного удару по нафтобазі у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Удар по об'єкту стався ввечері. Внаслідок чергового злочину РФ знищено великий запас палива.

Крім того, ЗС РФ вдарили ракетами по Кривому Розі, у місті пролунав сильний вибух. З південного боку міста після атаки російських сил здійнявся густий чорний дим. Також відомо про загиблих та постраждалих в області внаслідок ворожого обстрілу.