Окупанти вночі обстріляли Харків: ракета потрапила прямо в житловий будинкок (відео)

Як розповів мер міста, під завалами житлового будинку знайшли тіло жінки. Також друга ракета вибухнула неподалік від ще одного будинку, що викликало пожежу.

Цієї ночі стався обстріл Індустріального району Харкова. Про це написав мер міста Ігор Терехов у себе в Telegram.

За його словами, було два прильоти. У першому випадку ракета потрапила прямо до житлового будинку. Під завалами виявили тіло жінки.

"У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Без постраждалих", — написав Терехов.

Ще до повідомлення мера Харкова, яке з'явилося о 03.07, місцеві телеграм-канали почали писати про звуки вибухів. Також у мережі почали з'являтись відео з місця подій.

[ + – ] Вибухи у Харкові

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ завдали удару по нафтобазі біля Кривого Рогу. Удар по об'єкту стався увечері. Внаслідок чергового злочину РФ знищено великий запас палива.

Ще нагадаємо, що у Маріуполі пролунав потужний вибух. За словами радника голови міста Петра Андрющенка, вибух чув усе місто, додавши, що сили опору "м'яко натякають на підготовку до маріупольського хлопка".

Також повідомлялося, що в РФ падає рівень підтримки війни в Україні. За словами голови РНБО Олексія Данилова, у росіян зростає негативне ставлення до того, що відбувається. Це дестабілізуватиме ситуацію в країні-агресорі надалі.