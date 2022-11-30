Выделят $53 миллиона: США помогут отремонтировать электросети Украины, — NYT

Выделенные деньги являются дополнением к $55 миллионам в рамках чрезвычайной поддержки энергетического сектора Украины. Они будут использованы для закупки генераторов, трансформаторов и другого необходимого оборудования.

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В Соединенных Штатах в последнее время обсуждают возможности оказания помощи Украине после того, как страна столкнулась с перспективой остаться зимой без электричества и тепла. Как сообщили источники издания The New York Times, американские официальные лица пообещали выделить Украине 53 миллиона долларов на ремонт энергосистемы и попытались уговорить других союзников, чтобы сделать Украине аналогичные предложения.

Обозреватели отмечают, что американцы организуют рабочую группу, чтобы помочь Украине отремонтировать энергетическое оборудование и лучше защитить свои электростанции и энергетическую систему от российских ударов. Заседание контактной группы планируется в декабре этого года в Париже.

Также сообщается, что выделенные средства будут использованы для закупки ряда оборудования, включая распределительные трансформаторы и автоматические выключатели. В Госдепе заявили, что правительство США планирует купить оборудование и передать его Украине, сосредоточившись в первую очередь на том, что может быть доставлено быстрее всего.

"Это оборудование будет быстро доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму", — говорится в заявлении Госдепартамента.

Чиновники отметили, 53 миллиона долларов являются к 55 миллионам долларов в рамках чрезвычайной поддержки энергетического сектора для генераторов и другого оборудования, которые уже были обещаны Украине.

Комментируя данную инициативу, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки энергетического оборудования крайне важны.

"Когда у нас будут трансформаторы и генераторы, мы сможем восстановить нашу систему, нашу энергосистему и обеспечить людям достойные условия жизни", — сказал министр на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что необходимо для восстановления энергосистемы Украины. По его словам, нужны трансформаторы, как важная часть энергетической системы страны и средства ПВО, которые помогут эту систему защитить.

Украина 27 ноября в тестовом режиме импортировала из Румынии 1 МВт электроэнергии. Как сообщили в "Энергетической компании Украины", покупка электричества может послужить инструментом для стабилизации украинской энергетической инфраструктуры.