ЗСУ проявили винахідливість при звільненні Зміїного та знищенні "Москви", — NYT

Для ведення вогню по Зміїному, як стверджують журналісти, українці встановили САУ Caesar на спеціальні баржі, змусивши росіян залишити захоплений острів.

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Українські військовослужбовці проявили винахідливість під час військової операцій, під час яких було задіяно західне озброєння. Про це йдеться у статті видання The New York Times.

Журналісти, коментуючи нові поставки озброєння України, наголосили на швидкій адаптації солдатів Збройних сил України до західної зброї.

У цьому контексті автори статті згадали військові операції зі звільнення острова Зміїний та знищення флагмана ЧМФ РФ "Москва". За даними The NYT, для виконання поставлених завдань українські військовослужбовці використали САУ Caesar та власні адаптовані ракети.

Крім цього, журналісти окремо хвалять Київ за створення безпілотників, які дають змогу атакувати ворожі кораблі у відкритому морі.

"Армія України відома в НАТО як "армія МакГайвера" — посилання на старий телесеріал, у якому герой виявляє винахідливість та імпровізацію, використовуючи все, що потрапляє під руку. Для ведення вогню по Зміїному українці встановили САУ Caesar з 40-кілометровим радіусом дії на баржі і відбуксирували їх на 10 кілометрів, щоб вдарити по острову, який знаходився за 50 кілометрів. зазначили автори статті, коментуючи військові успіхи ЗСУ проти Росії.

Зазначимо, що в іншій статті видання The NYT писало про скорочення арсеналу України у війні проти Росії. За даними журналістів, із 350 американських гаубиць, які були відправлені на потреби ЗСУ, третину виведено з ладу.

Також повідомлялося, що Росія, здійснюючи масовані атаки по Україні, використовує ракети з ядерного арсеналу без боєголовок.