ВСУ проявили изобретательность при освобождении Змеиного и уничтожении "Москвы", — NYT

Для ведения огня по Змеиному, как утверждают журналисты, украинцы установили САУ Caesar на специальные баржи, вынудив россиян покинуть захваченный остров.

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Украинские военнослужащие проявили изобретательность во время военных операций, в ходе которых было задействовано западное вооружение. Об этом говорится в статье издания The New York Times.

Журналисты, комментируя новые поставки вооружения Украины, отметили быструю адаптацию солдат Вооруженных сил Украины к западному оружию.

В этом контексте авторы статьи упомянули военные операции по освобождению острова Змеиный и уничтожению флагмана ЧМФ РФ "Москва". По данным The NYT, для выполнения поставленных задач украинские военнослужащие использовали САУ Caesar и собственные адаптированные ракеты.

Кроме этого, журналисты отдельно хвалят Киев за создание беспилотников, которые позволяют атаковать вражеские корабли в открытом море.

"Армия Украины известна в НАТО как "армия МакГайвера" — отсылка к старому телесериалу, в котором герой проявляет изобретательность и импровизацию, используя все, что попадает под руку. Для ведения огня по Змеиному украинцы установили САУ Caesar с 40-километровым радиусом действия на баржи и отбуксировали их на 10 километров, чтобы ударить по острову, который находился в 50 километрах. Украина также потопила "Москву", флагман российского ЧМФ РФ, своими собственными адаптированными ракетами, а также создала беспилотники, которые могут атаковать корабли в открытом море", — отметили авторы статьи, комментируя военные успехи ВСУ против России.

Отметим, что в другой статье издание The NYT писало о сокращении арсенала Украины в войне против России. По данным журналистов, из 350 американских гаубиц, которые были отправлены на нужды ВСУ, треть выведена из строя.

Также сообщалось, что Россия, осуществляя массированные атаки по Украине, использует ракеты из ядерного арсенала без боеголовок.