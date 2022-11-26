Из 350 американских гаубиц, поставленных в Украину, треть выведена из строя, — NYT

По информации журналистов, состояние украинского вооружения находится под пристальным вниманием американских военных. При этом само орудие выходит из строя из-за чрезмерного использования.

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Артиллерийские орудия западного производства, такие как гаубицы M777, присланные Пентагоном, стали спасательным кругом для украинских солдат. Однако из 350 гаубиц, подаренных Киеву, примерно треть выведена из строя. Ведь ежедневно они выпускают тысячи снарядов. Об этом пишет The New York Times.

Какими бы высокотехнологичными гаубицы не были, но они повреждаются из-за чрезмерного использования, а также иногда повреждается в бою, так что десятки гаубиц были вывезены с поля боя для ремонта.

По словам представителей министерства обороны США и других лиц, знакомых с оборонными потребностями Украины, треть из примерно 350 гаубиц западного производства, подаренных Киеву, в любой момент времени выведена из строя.

Замена ствола гаубицы, который может достигать шести метров в длину и весит сотни килограмм, невозможна в полевых условиях, а значит, их нужно транспортировать в тыл. Так, ремонтную базу для Украины Пентагон создал в Польше.

[ + – ] Гаубица M777 в работе Фото: Facebook Roma Batkovich

Попытки отремонтировать оружие в Польше, о которых ранее не сообщалось, начались в последние месяцы. Состояние украинского вооружения является предметом пристального внимания американских военных, которые отказались обсуждать детали программы.

"С каждым орудием, которое мы предоставляем Украине, а также тем, который предоставляют наши союзники и партнеры, мы работаем над тем, чтобы у них были надлежащие пакеты поддержки обслуживания для поддержки этих возможностей в течение долгого времени", — заявил представитель европейского командования США Дэниел Дэй.

Когда боеприпасы для украинских орудий советской эпохи, которые стреляют снарядами диаметром 152 миллиметра, вскоре после вторжения стали дефицитными, гаубицы стандарта НАТО, стреляющие 155-миллиметровыми снарядами, стали одним из приоритетных видов оружия Украины.

Пентагон направил в Украину 142 гаубицы M777, чего достаточно для оснащения примерно восьми батальонов.

Украинские войска применяли их для обстрела ВС РФ: для поражения командных пунктов и даже для установки небольших противотанковых минных полей.

И Россия, и Украина изо всех сил пытались удовлетворить спрос на артиллерийские боеприпасы на фронте. Россия обратилась к Северной Корее за боеприпасами, а Украина запросила у своих союзников дополнительные снаряды.

Соединенные Штаты поставили Украине сотни тысяч снарядов калибра 155 мм и взяли на себя обязательство предоставить почти миллион снарядов из собственных и частных запасов.

Украинские силы также получили 155-миллиметровые снаряды из других стран, помимо США. По словам американских военных, некоторые из этих снарядов и пороховых зарядов не были испытаны для использования в определенных гаубицах, и украинские солдаты обнаружили в бою, что некоторые из них могут быстрее изнашивать стволы.

[ + – ] Снаряды для гаубицы М777 весят более 40 кг Фото: Facebook Roma Batkovich

После прибытия поврежденных гаубиц в Польшу ремонтные бригады могут заменить стволы и произвести любой другой требуемый ремонт.

Украинские официальные лица уже заявили, что хотели бы приблизить эти ремонтные объекты к линии фронта, чтобы оружие можно как можно быстрее возвращать на поле боя.

Работа над гаубицами находится под контролем европейского командования США в Штутгарте, Германия, но вскоре может перейти в ведение нового командования, которое сосредоточится на обучении и оснащении украинских войск.

"Неудивительно, что у этого оружия возникают проблемы с техническим обслуживанием, оно сразу было брошено в бой и активно использовалось, конечно, оно износилось", — отметил Роб Ли, военный аналитик Института исследований внешней политики. К слову, каждый снаряд для гаубицы весит более 40 кг. И сотни выстрелов такими снарядами изнашивают оружие.

Также украинские расчеты часто ведут огонь с очень больших расстояний, чтобы затруднить контратаки ВС РФ, что создает дополнительную нагрузку на гаубицы. Для этого требуются большие пороховые заряды, которые производят гораздо больше тепла и могут привести к более быстрому износу стволов орудий.

Напомним, ранее украинские аналитики предположили, на какой срок России хватит имеющихся у нее ракет. Оказалось, что у ВС РФ "Искандеров" хватит на 41 день, "Калибров" – на 226 дней, а крылатых ракет Х-101 – на 2948 дней.