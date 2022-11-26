З 350 американських гаубиць, поставлених в Україну, третина виведена з ладу, — NYT

За інформацією журналістів, стан українського озброєння перебуває під пильною увагою американських військових. Водночас сама зброя виходить з ладу через надмірне використання.

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Артилерійські знаряддя західного виробництва, такі як гаубиці M777, надіслані Пентагоном, стали рятівним колом для українських солдат. Однак із 350 гаубиць, подарованих Києву, приблизно третина виведена з ладу. Адже щодня випускають тисячі снарядів. Про це пише The New York Times.

Якими б високотехнологічними гаубиці не були, але вони ушкоджуються через надмірне використання, а також іноді ушкоджуються в бою, тому десятки гаубиць були вивезені з поля бою для ремонту.

За словами представників міністерства оборони США та інших осіб, знайомих з оборонними потребами України, третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, подарованих Києву, у будь-який момент часу виведена з ладу.

Заміна ствола гаубиці, який може досягати шести метрів у довжину і важить сотні кілограм, неможлива в польових умовах, а отже, їх потрібно транспортувати в тил. Так, ремонтну базу для України Пентагон створив у Польщі.

[ + – ] Гаубиця M777 у роботі Фото: Facebook Roma Batkovich

Спроби відремонтувати зброю в Польщі, про які раніше не повідомляли, розпочалися в останні місяці. Стан українського озброєння є предметом пильної уваги американських військових, котрі відмовилися обговорювати деталі програми.

"З кожною зброєю, яку ми надаємо Україні, а також тим, яку надають наші союзники та партнери, ми працюємо над тим, щоб у них були належні пакети підтримки обслуговування для підтримки цих можливостей протягом тривалого часу", — заявив представник європейського командування США Деніел Дей.

Коли боєприпаси для українських знарядь радянської доби, які стріляють снарядами діаметром 152 міліметри, невдовзі після вторгнення стали дефіцитними, гаубиці стандарту НАТО, які стріляють 155-міліметровими снарядами, стали одним із пріоритетних видів зброї України.

Пентагон відправив в Україну 142 гаубиці M777, чого достатньо для оснащення приблизно восьми батальйонів.

Українські війська застосовували їх для обстрілу ЗС РФ: для ураження командних пунктів і навіть для встановлення невеликих протитанкових мінних полів.

І Росія, і Україна щосили намагалися задовольнити попит на артилерійські боєприпаси на фронті. Росія звернулася до Північної Кореї по боєприпаси, а Україна запросила у своїх союзників додаткові снаряди.

Сполучені Штати поставили Україні сотні тисяч снарядів калібру 155 мм та взяли на себе зобов'язання надати майже мільйон снарядів із власних і приватних запасів.

Українські сили також отримали 155-міліметрові снаряди з інших країн, окрім США. За словами американських військових, деякі з цих снарядів і порохових зарядів не були випробувані для використання у певних гаубицях, й українські солдати виявили у бою, що деякі з них можуть швидше зношувати стволи.

[ + – ] Снаряди для гаубиці М777 важать понад 40 кг Фото: Facebook Roma Batkovich

Після прибуття пошкоджених гаубиць до Польщі ремонтні бригади можуть замінити стволи та зробити будь-який інший необхідний ремонт.

Українські офіційні особи вже заявили, що хотіли б наблизити ці ремонтні об'єкти до лінії фронту, щоб зброю можна якнайшвидше повертати на поле бою.

Робота над гаубицями знаходиться під контролем європейського командування США в Штутґарті, Німеччина, але незабаром може перейти у ведення нового командування, яке зосередиться на навчанні й оснащенні українських військ.

"Не дивно, що в цієї зброї виникають проблеми з технічним обслуговуванням, вона одразу була кинута в бій та активно використовувалася, звичайно, вона зносилася", — зазначив Роб Лі, військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики. До речі, кожен снаряд для гаубиці важить понад 40 кг. І сотні пострілів такими снарядами зношують зброю.

Також українські розрахунки часто ведуть вогонь з дуже великих відстаней, щоб ускладнити контратаки ЗС РФ, що створює додаткове навантаження на гаубиці. Для цього потрібні великі порохові заряди, які виробляють набагато більше тепла і можуть призвести до більш швидкого зношування стовбурів гармат.

Нагадаємо, раніше українські аналітики припустили, на який термін Росії вистачить ракет, які вона має. З'ясувалося, що в ЗС РФ "Іскандерів" вистачить на 41 день, "Калібрів" – на 226 днів, а крилатих ракет Х-101 – на 2 948 днів.