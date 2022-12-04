Украина и Россия стали самыми употребляемыми словами в The New York Times в 2022 году

Нашу страну упомянули более 4500 раз, а РФ — 3300. За последние 8 лет Украина была в рейтинге только в 2014 году.

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Американское издание The New York Times подвело итоги 2022 года и самого популярного слова по итогам. Самым часто употребляемым словом стало "Украина" и "Россия". Об этом сообщается в треде на Реддите.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, обе страны стали самыми употребляемыми в материалах The New York Times. Украину упоминали более 4500 раз, а Россию — более 3300 раз. Примечательно, что в прошлом году самыми употребляемыми словами был "Байден" — президент США и "Covid" — вирус, который вынуждал всех соблюдать карантин. Полный список из 10 самых употребляемых слов выглядит так:

Украина

Россия

русский

Байден

пандемия

Covid-19

Трамп

коронавирус

primary

Путин

В целом автор инфографики сделал подборку самых употребляемых слов за последние 122 года. Экс-президент США Дональд Трамп попадает в топ уже 6 лет подряд. Добавим, что наша страна попадала в рейтинг самых часто упоминаемых и в 2014 году, когда началась российско-украинская война с аннексии Крыма.

Напомним, в NYT писали, что США могут выделить 53 млн доллара для ремонта украинской энергосистемы. Их используют для закупки генераторов и трансформаторов.

Также сообщалось, что Украина проявила изобретательность при уничтожении крейсера "Москва" и при освобождении Змеиного.