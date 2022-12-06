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Украина Российско-украинская война

Зеленская, Тайра и другие: 8 украинок вошли в рейтинг BBC "100 женщин 2022 года"

Рейтинг BBC "100 женщин 2022"
Фото: Офис президента | Елена Зеленская

Проект отмечает достижение женщин со всего мира и во всех сферах жизни — от волонтерства до руководства международными организациями.

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Восемь украинок попали в топ "100 женщин 2022 года" по версии британского издания BBC. Среди них — первая леди Елена Зеленская. Об этом сообщается на сайте украинской службы BBC NEWS.

Проект отмечает достижение женщин со всего мира и во всех сферах жизни — от волонтерства до руководства международными организациями. Среди украинок в списке есть:

  • первая леди Елена Зеленская.

В BBC рассказали, что она использовала свой статус, чтобы рассказать миру о страданиях украинцев, которые они переживают из российского вторжения. Она дала сотни интервью мировым медиа и стала первой супругой иностранного президента, обратившейся в Конгресс США и в парламент Великобритании.

  • Парамедик Юлия Паевская (Тайра).

Она является основательницей добровольческого медицинского подразделения "Ангелы Тайры", который спас сотни раненых мирных жителей и военных. В марте 2022 Паевская попала в плен ВС РФ во время блокады Мариуполя, а в июне вернулась в Украину.

  • Защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук.

Она возглавляет общественную организацию женщин с инвалидностью "Борьба за права" и была одной из первых, кто начал помогать людям с инвалидностью после начала вторжения РФ.

  • Правозащитница Александра Матвийчук.

На протяжении 15 лет возглавляет Центр гражданских свобод, который получил Нобелевской премии мира 2022 года за работу по документированию военных преступлений России на войне в Украине.

  • Марина Вязовская.

В 2022 году стала второй женщиной в истории, выигравшей престижную медаль Филдса.

  • Журналистка Кристина Бердинских.

Во время вторжения РФ она ездила по всей Украине и делала репортажи о жизни городов и сел, которые атакуют российские войска.

  • Врач-педиатр Ирина Кондратова.

Несмотря на постоянные обстрелы, женщина и ее команда продолжали заботиться о беременных женщинах, новорожденных и матерях в Харьковском областном перинатальном центре.

  • Политик и волонтер Яна Зинкевич.

Возглавляет волонтерскую фельдшерскую организацию "Госпитальеры" и вместе с командой спасает жизни на передовой, вывозит людей из поля боя.

В список "100 женщин 2022" также попали американская исполнительница Билли Айлиш, российская журналистка Таисия Бекбалутова, протестующие иранские женщины, которые обстригли волосы, американские актрисы Приянка Чопра и Сельма Блер, ЛГБТК-активистка из Британии Муд Гоба и другие.

Напомним, 5 декабря стало известно, что Владимир Зеленский стал человеком года по версии издания Financial Times. По мнению журналистов, президент олицетворяет стойкость украинцев в борьбе с Россией.

4 декабря сообщалось, что Украина и Россия стали самыми употребляемыми словами в The New York Times в 2022 году. Нашу страну упомянули более 4500 раз, а РФ — 3300. За последние 8 лет Украина была в рейтинге только в 2014 году.