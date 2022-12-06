Зеленская, Тайра и другие: 8 украинок вошли в рейтинг BBC "100 женщин 2022 года"

Проект отмечает достижение женщин со всего мира и во всех сферах жизни — от волонтерства до руководства международными организациями.

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Восемь украинок попали в топ "100 женщин 2022 года" по версии британского издания BBC. Среди них — первая леди Елена Зеленская. Об этом сообщается на сайте украинской службы BBC NEWS.

Проект отмечает достижение женщин со всего мира и во всех сферах жизни — от волонтерства до руководства международными организациями. Среди украинок в списке есть:

первая леди Елена Зеленская.

В BBC рассказали, что она использовала свой статус, чтобы рассказать миру о страданиях украинцев, которые они переживают из российского вторжения. Она дала сотни интервью мировым медиа и стала первой супругой иностранного президента, обратившейся в Конгресс США и в парламент Великобритании.

Парамедик Юлия Паевская (Тайра).

Она является основательницей добровольческого медицинского подразделения "Ангелы Тайры", который спас сотни раненых мирных жителей и военных. В марте 2022 Паевская попала в плен ВС РФ во время блокады Мариуполя, а в июне вернулась в Украину.

Защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук.

Она возглавляет общественную организацию женщин с инвалидностью "Борьба за права" и была одной из первых, кто начал помогать людям с инвалидностью после начала вторжения РФ.

Правозащитница Александра Матвийчук.

На протяжении 15 лет возглавляет Центр гражданских свобод, который получил Нобелевской премии мира 2022 года за работу по документированию военных преступлений России на войне в Украине.

Марина Вязовская.

В 2022 году стала второй женщиной в истории, выигравшей престижную медаль Филдса.

Журналистка Кристина Бердинских.

Во время вторжения РФ она ездила по всей Украине и делала репортажи о жизни городов и сел, которые атакуют российские войска.

Врач-педиатр Ирина Кондратова.

Несмотря на постоянные обстрелы, женщина и ее команда продолжали заботиться о беременных женщинах, новорожденных и матерях в Харьковском областном перинатальном центре.

Политик и волонтер Яна Зинкевич.

Возглавляет волонтерскую фельдшерскую организацию "Госпитальеры" и вместе с командой спасает жизни на передовой, вывозит людей из поля боя.

В список "100 женщин 2022" также попали американская исполнительница Билли Айлиш, российская журналистка Таисия Бекбалутова, протестующие иранские женщины, которые обстригли волосы, американские актрисы Приянка Чопра и Сельма Блер, ЛГБТК-активистка из Британии Муд Гоба и другие.

Напомним, 5 декабря стало известно, что Владимир Зеленский стал человеком года по версии издания Financial Times. По мнению журналистов, президент олицетворяет стойкость украинцев в борьбе с Россией.

4 декабря сообщалось, что Украина и Россия стали самыми употребляемыми словами в The New York Times в 2022 году. Нашу страну упомянули более 4500 раз, а РФ — 3300. За последние 8 лет Украина была в рейтинге только в 2014 году.