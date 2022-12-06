Зеленская, Тайра и другие: 8 украинок вошли в рейтинг BBC "100 женщин 2022 года"
Проект отмечает достижение женщин со всего мира и во всех сферах жизни — от волонтерства до руководства международными организациями.
Восемь украинок попали в топ "100 женщин 2022 года" по версии британского издания BBC. Среди них — первая леди Елена Зеленская. Об этом сообщается на сайте украинской службы BBC NEWS.
Проект отмечает достижение женщин со всего мира и во всех сферах жизни — от волонтерства до руководства международными организациями. Среди украинок в списке есть:
- первая леди Елена Зеленская.
В BBC рассказали, что она использовала свой статус, чтобы рассказать миру о страданиях украинцев, которые они переживают из российского вторжения. Она дала сотни интервью мировым медиа и стала первой супругой иностранного президента, обратившейся в Конгресс США и в парламент Великобритании.
- Парамедик Юлия Паевская (Тайра).
Она является основательницей добровольческого медицинского подразделения "Ангелы Тайры", который спас сотни раненых мирных жителей и военных. В марте 2022 Паевская попала в плен ВС РФ во время блокады Мариуполя, а в июне вернулась в Украину.
- Защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук.
Она возглавляет общественную организацию женщин с инвалидностью "Борьба за права" и была одной из первых, кто начал помогать людям с инвалидностью после начала вторжения РФ.
- Правозащитница Александра Матвийчук.
На протяжении 15 лет возглавляет Центр гражданских свобод, который получил Нобелевской премии мира 2022 года за работу по документированию военных преступлений России на войне в Украине.
- Марина Вязовская.
В 2022 году стала второй женщиной в истории, выигравшей престижную медаль Филдса.
- Журналистка Кристина Бердинских.
Во время вторжения РФ она ездила по всей Украине и делала репортажи о жизни городов и сел, которые атакуют российские войска.
- Врач-педиатр Ирина Кондратова.
Несмотря на постоянные обстрелы, женщина и ее команда продолжали заботиться о беременных женщинах, новорожденных и матерях в Харьковском областном перинатальном центре.
- Политик и волонтер Яна Зинкевич.
Возглавляет волонтерскую фельдшерскую организацию "Госпитальеры" и вместе с командой спасает жизни на передовой, вывозит людей из поля боя.
В список "100 женщин 2022" также попали американская исполнительница Билли Айлиш, российская журналистка Таисия Бекбалутова, протестующие иранские женщины, которые обстригли волосы, американские актрисы Приянка Чопра и Сельма Блер, ЛГБТК-активистка из Британии Муд Гоба и другие.
Напомним, 5 декабря стало известно, что Владимир Зеленский стал человеком года по версии издания Financial Times. По мнению журналистов, президент олицетворяет стойкость украинцев в борьбе с Россией.
4 декабря сообщалось, что Украина и Россия стали самыми употребляемыми словами в The New York Times в 2022 году. Нашу страну упомянули более 4500 раз, а РФ — 3300. За последние 8 лет Украина была в рейтинге только в 2014 году.