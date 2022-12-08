Елена Зеленская получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards (видео)

Первая леди разделяет награду с народом Украины.

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Елена Зеленская получила престижную награду The Hillary Rodham Clinton Awards. Об этом первая леди сообщила в своих соцсетях.

Награду жене Владимира Зеленского вручила Хиллари Клинтон в онлайн-формате, ведь первая леди присоединилась к мероприятию по видеосвязи.

"Хочу сказать откровенно: у меня нет ощущения, что эта награда принадлежит только мне. Вся Украина сейчас борется за свободу и одновременно – за мирную жизнь во всем мире. Поэтому позвольте мне поблагодарить и разделить это отличие с каждой украинкой и украинцем, отстаивающим право на мир", — отметила супруга президента.

The Hillary Rodham Clinton Awards ежегодно вручает Джорджтаунский институт женщин, мира и безопасности за исключительное лидерство в признании важной роли женщин в создании более мирного и безопасного мира.

Отметим, что кроме первой леди Украины, среди лауреаток престижной премии есть еще три украинки.

Напомним, первая леди Украины показала, как встретилась с королем Великобритании Карлом ІІІ.

Также Фокус писал о рейтинге "100 самых влиятельных женщин" 2022 года, в который вошли Елена Зеленская, Алла Пугачева, Тайра и еще несколько украинок.