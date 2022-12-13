Первая леди Украины в изысканном костюме на встрече с Брижит Макрон

Елена Зеленская свой визит во Францию начала со встречи с первой леди страны.

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Первая леди Украины Елена Зеленская с официальным визитом приехала во Францию. Она посетила Елисейский дворец, где ее встретила французская коллега — Брижит Макрон.

Первая леди Украины выглядела элегантно. Для встречи она выбрала черный костюм, состоявший из прямых брюк со стрелками и жакета нестандартного кроя с накидкой. Свой образ она дополнила черными туфлями на шпильках.

Волосы Зеленская собрала в аккуратный низкий пучок, сделала нежный макияж с акцентом на глазах и завершила аутфит любимыми золотистыми серьгами в виде петушков от украинского бренда GUNIA Project.

[ + – ] Елена Зеленская Фото: Instagram @olenazelenska_official

Госпожа Макрон была для встречи надела серый костюм от Louis Vuitton с золотыми пуговицами на юбке миди. Образ первая леди Франции дополнила черными плотными колготами и черными замшевыми ботильонами на каблуке.

Укладка с прикорневым объемом, макияж смоки-айс, браслеты и кольца гармонично завершили образ супруги президента Франции.

[ + – ] Елена Зеленская и Брижит Макрон Фото: Instagram @olenazelenska_official

"Первая леди Франции Брижит Макрон – одна из тех, кого имею честь называть не только коллегой, но и подругой. И, конечно, большим другом Украины: это она встречала украинских детей с онкологией из самолета, когда мы эвакуировали их из Украины "конвоями жизни" в первые дни российского нападения. Ее фонд внес большой вклад в восстановление украинской медицины", — написала Зеленская в посте в Instagram.

У первых леди в ближайшие дни будет насыщенный график. Известно, что онни посетят парижскую школу, в которой учатся украинские дети из семей временных переселенцев.

"Радуюсь, что Париж стал первым французским городом, где началось официальное изучение украинского языка в школах. А французское правительство даже создало виртуальные классы по обучению украинскому языку. Госпожа Макрон с увлечением рассказывала об украинских женщинах. Во время встречи с украинками она почувствовала, что это невероятные люди с невероятной энергией", — добавила первая леди Украины.

Напомним, Елена Зеленская опубликовала фото в повседневном образе по случаю второй Национальной недели чтения, которая начинается 12 декабря.

Также Фокус писал, что Елена Зеленская получила престижную награду The Hillary Rodham Clinton Awards.