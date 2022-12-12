Елена Зеленская показала фото в повседневном образе

Зеленская выложила фото по случаю второй Национальной недели чтения, которая начинается 12 декабря.

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Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала в Instagram-аккаунте новую фотографию, где она запечатлена с книгой в руках. Одета супруга президента Украины в базовую белую футболку и синие джинсы. Волосы у Елены распущены, на лице – нежный макияж, а в ушах – золотые серьги-гвоздики.

Национальную неделю чтения основал Украинский институт книги совместно с Минкультом в 2021 году. Зеленская гордится тем, что, несмотря на войну, украинцы продолжают традицию и заботятся о культуре.

"В этом году многим из нас хочется преодолеть прошлое – понять, откуда тянутся корни зла, принесенного россиянами на нашу землю. Кто-то ищет ответы в истории: вчитывается глубже в трагедии Сандармоха и Быковни, открывает для себя фамилии, которые Россия пыталась зарыть в землю. Кто-то понимает, что пора переосмыслить школьные знания, и зачитывается авангардной поэзией Михаила Семенко или чувственными письмами, которые Василий Стус писал сыну. В то же время очень хочется понимать и современность. Сравнить на вкус галицкий украинский и тот, на котором, несмотря на выдумки россиян, всегда говорили на востоке. Прочесть авторов, которые прямо сейчас пишут романы, воюя на фронте. Ибо эти произведения о жизни, которая нас окружает", — написала в посте Елена.

Она также призвала украинцев читать и привлекать к этому своих детей.

"Читайте, чтобы открывать для себя многогранность нашей и мировой культуры. Читайте, когда хочется отвлечься от плохих новостей. Читайте сами и вместе с детьми. Потому что книги и являются тем же светом, что преодолевает мрак", — подытожила супруга президента.

Напомним, Елена Зеленская получила престижную награду The Hillary Rodham Clinton Awards.

Также Фокус писал о рейтинге "100 самых влиятельных женщин" 2022 года, в который вошли Елена Зеленская, Алла Пугачева, Тайра и еще несколько украинок.