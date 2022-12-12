Олена Зеленська показала фото у повсякденному образі

Зеленська виклала фото з нагоди другого Національного тижня читання, що розпочинається 12 грудня.

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Перша леді України Олена Зеленська опублікувала в Instagram-акаунті нову фотографію, де її знято з книгою в руках. Одягнена дружина президента України в базову білу футболку та сині джинси. Волосся в Олени розпущене, на обличчі — ніжний макіяж, а у вухах — золоті сережки-гвоздики.

Національний тиждень читання започаткував Український інститут книги спільно з Мінкультом у 2021 році. Зеленська пишається тим, що, попри війну, українці продовжують традицію та піклуються про культуру.

"Цього року багатьом з нас хочеться подолати минуле — зрозуміти, звідки тягнеться коріння зла, принесеного росіянами на нашу землю. Хтось шукає відповіді в історії: вчитується глибше в трагедії Сандармоху та Биківні, відкриває для себе прізвища, які Росія намагалася закопати в землю. Хтось розуміє, що настав час переосмислити шкільні знання, і зачитується авангардною поезією Михайла Семенка або чуттєвими листами, які Василь Стус писав синові, водночас дуже хочеться розуміти і сучасність. Порівняти на смак галицьку українську і ту, на якій, всупереч вигадкам росіян, завжди говорили на сході. Прочитати авторів, які прямо зараз пишуть романи, воюючи на фронті. Бо ці твори про життя, яке нас оточує", — написала в пості Олена.

Вона також закликала українців читати та залучати до цього своїх дітей.

"Читайте, щоб відкривати для себе багатогранність нашої та світової культури. Читайте, коли хочеться відвернутися від поганих новин. Читайте самі і разом з дітьми. Тому що книги і є тим самим світлом, що долає морок", — підсумувала дружина президента.

Нагадаємо, Олена Зеленська здобула престижну нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards.

Також Фокус писав про рейтинг "100 найвпливовіших жінок" 2022 року, до якого увійшли Олена Зеленська, Алла Пугачова, Тайра та ще кілька українок.