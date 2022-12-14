Первые леди Украины и Франции посетили школу в Париже

Елена Зеленская и Брижит Макрон встретились с украинскими детьми во французской столице.

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Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках своего официального визита во Францию вместе со своей коллегой Брижит Макрон посетила начальную школу в Париже, где учатся украинские дети из семей временных переселенцев. Об этом Зеленская сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Для визита в начальное учебное заведение супруга президента Украины выбрала образ total black. На ней была водолазка, блейзер с золотыми пуговицами, прямые брюки и кожаные лоферы. Свой аутфит Зеленская дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Фото: Instagram @olenazelenska_official

Супруга Эммануэля Макрона продемонстрировала наряд в темно-синем цвете. Она скомбинировала элегантное пальто с золотыми пуговицами с водолазкой и обтягивающими брюками. Обула Брижит замшевые ботильоны на шпильках. А на руках у первой леди Франции были кожаные перчатки. Прическа с прикорневым объемом и макияж смоки-айс прекрасно дополнили ее ансамбль. В самом помещении школы первая леди надела стильные оптические очки в черной оправе.

Фото: Instagram @olenazelenska_official

Напомним, свой визит во Францию Елена Зеленская начала со встречи с первой леди страны Брижит Макрон.