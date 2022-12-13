Домовленість про виведення важких озброєнь ЗС РФ із Запорізької АЕС уже є, — Макрон

Наступні тижні стануть вирішальними для гарантування безпеки на атомній станції в Енергодарі, заявив президент Франції.

Related video

Існує домовленість про відведення важких озброєнь з території Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому російськими військами Енергодарі, зараз ведуться переговори про деталі процесу — з цього погляду найближчі тижні стануть вирішальними. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, прибувши на міжнародну конференцію з надання допомоги українському енергетичному сектору, пише Reuters.

Французький лідер зазначив, що в процесі повномасштабного вторгнення РФ в Україну вдалося уникнути негативних наслідків у Чорнобилі й тепер мета Заходу — "захистити Запоріжжя".

"Найближчі тижні будуть вирішальними", — сказав Макрон.

13 грудня в Парижі відбувається конференція "Солідарні з українським народом", яка покликана зібрати термінову допомогу для України, щоб допомогти їй пережити зимові морози на тлі частих атак військ РФ на об'єкти інфраструктури. На заході виступив президент України Володимир Зеленський. Серед іншого він закликав Євросоюз відправити спеціальні місії на об'єкти енергетичної інфраструктури, за аналогією з тим, як це зробило Міжнародне агентство з атомної енергії щодо українських АЕС.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ РФ заявило, що російська сторона не має наміру віддавати контроль над Запорізькою АЕС у межах угоди про створення зони безпеки навколо об'єкта.

Фокус розбирався, коли Україна зможе повернути контроль над ЗАЕС.