Договоренность о выводе тяжелых вооружений ВС РФ с Запорожской АЭС уже есть, — Макрон

Следующие недели станут решающими для обеспечения безопасности на атомной станции в Энергодаре, заявил президент Франции.

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Существует договоренность об отводе тяжелых вооружений с территории Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном российскими войсками Энергодаре, на данный момент ведутся переговоры о деталях процесса — с этой точки зрения ближайшие недели станут решающими. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, прибыв на международную конференцию по оказанию помощи украинскому энергетическому сектору, пишет Reuters.

Французский лидер отметил, что в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину удалось избежать негативных последствий в Чернобыле и теперь цель Запада — "защитить Запорожье".

"Ближайшие недели будут решающими", — сказал Макрон.

13 декабря в Париже проходит конференция "Солидарны с украинским народом", которая призвана собрать срочную помощь для Украины, чтобы помочь ей пережить зимние морозы на фоне частых атак войск РФ на объекты инфраструктуры. На мероприятии уже выступил президент Украины Владимир Зеленский. Среди прочего, он призвал Евросоюз направить специальные миссии на объекты энергетической инфраструктуры, по аналогии с тем, как это сделало Международное агентство по атомной энергии в отношении украинских АЭС.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская сторона не намерена отдавать контроль над Запорожской АЭС в рамках соглашения о создании зоны безопасности вокруг объекта.

Фокус разбирался, когда Украина сможет вернуть контроль над ЗАЭС.