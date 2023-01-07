Готовы отдать что угодно: Польша может передать Украине свои танки Leopard, — WSJ

По словам людей, близких к польскому правительству, предоставление Украине танков Leopard является лишь вопросом времени.

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Польша рассматривает просьбу Украины о предоставлении боевых танков Leopard немецкого производства. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Намерения польского правительства подтвердил чешский чиновник, причастный к поставкам западного вооружения в Украину. Он сообщил журналистам, что в Польше "рассматривают возможность отдать что угодно только для того, чтобы помочь Украине".

По словам директора Польского института международных отношений, варшавского аналитического центра Славомира Дебски, всего Польша имеет на вооружении 240 танков Leopard. Он отметил, что они отправятся в Украину, как только Польша получит взамен новые танки из Южной Кореи и Соединенных Шатов Америки.

Кроме того, передачу немецких танков для ВСУ должны одобрить в Германии. По словам Дебски, сопротивление западных стран в вопросах снабжения украинской армии снизилось в результате дипломатического давления.

"Это именно то, за что Польша выступала в течение многих месяцев", — добавил Славомир Дебски.

В публикации также упоминается о том, что в начале полномасштабной войны Польша предоставила Украине 240 своих модернизированных танков советского производства.

Напомним, что 6 января в издании Politico сообщили о возможной передаче Украине танков Leopard или Abrams. По словам журналистов, в США и Евросоюзе ведутся по данному поводу дискуссии.

Фокус также писал о том, что согласно заявлению главы оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерман, давление на Олафа Шольца в вопросе предоставления ВСУ тяжелого вооружения действует. Об этом Штрак-Циммерман написала 6 января в Twitter.

Еще мы сообщали о том, что финляндские парламентарии направили запрос в правительство, чтобы начать поставлять Украине танки Leopard. Информация об этом появилась 27 декабря на сайте одного из инициаторов обращения.